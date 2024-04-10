2 сорта картофеля, которые не рекомендуют сажать в Украине

Что нужно знать о картофеле

Все сорта делятся на ранние, среднеспелые и позднеспелые. Опытные огородники советуют смешивать и сажать все три вида.

Ранние сорта дают большой урожай, такой картофель созревает за 40-50 дней, поэтому можно успеть собрать урожай дважды. Но она плохо сохраняется.

Каждые пять лет нужно делать сортообновления. Можно покупать новые сорта или вырастить картофель для посадки из новых семян.

Не стоит покупать на посадку в западных и северных областях картофель, выращенный на юге, и наоборот. Так как такие сорта могут расти очень плохо из-за изменения температурного режима.

Каждый год или хотя бы раз в два года нужно менять участок для картофеля. Земля истощается, на ней накапливается много вредителей и с каждым годом урожай будет все хуже. Сажать картошку можно после огурцов, свеклы или тыквы. А вот после помидоров или подсолнечников – не стоит.

За почвой, где вы будете сажать картофель, нужно ухаживать и обязательно использовать удобрения, иначе рассчитывать на хороший урожай не стоит. Сухая и потрескавшаяся земля для этого овоща не подходит, потому что картофелю нужна влага.

Какие сорта картофеля не стоит выбирать

Не стоит сажать картошку, которая в прошлом году не дала хороший урожай. Нужны новые сорта.

Перед посадкой весь картофель нужно тщательно подготовить - перебрать, избавиться от больной и испорченной.

Для посадки нужно выбирать сорта, которые будут хорошо расти, долго лежать и обладают хорошими вкусовыми качествами. А еще - устойчивы к погоде и разным вредителям. Одна из самых больших проблем огородников – парша. Увидеть заражение, когда картофель взошел – невозможно, а вот при сборе может быть неприятный сюрприз.

Опытные огородники говорят, что наиболее подвержены парше те сорта картофеля, у которых тонкая шкурка, или имеющие сами по себе красноватый цвет.

Худшие сорта:

Загадка – это ранний сорт, предназначенный для универсального применения. Вкусовые качества такого картофеля хороши, но он имеет среднюю стойкость против альтернариоза, фитофтороза и сильно поражается сухой фузариозной гнилью.

Невский стандарт – среднеранний сорт с хорошим урожаем, с хорошим вкусом и она хорошо сохраняется. Однако она относительно устойчива против вирусов, ризоктониоза, фитофтороза, парши. А еще плохо переносит обломку побегов перед высадкой.

Но, как говорят огородники, не бывает плохих сортов картофеля. Есть неправильный подход, необработанная земля, плохой уход и отсутствие опыта.

Какие ошибки приводят к плохому урожаю картофеля

Длинные побеги. Если картофель сильно пророс перед высадкой, он будет долго сходить или не сойдет вовсе. Поэтому длинные побеги необходимо укоротить до 3 см. Сам картофель за неделю до высадки в грунт необходимо выставить на свет.

Густая высадка. Картофеля для хорошего урожая необходимо пространство, поэтому ошибкой является высаживать ее слишком тесно друг к другу. Расстояние между лунками должно быть не менее 40 см, а оптимальное расстояние между строк составляет примерно 70 см.

Ранняя или поздняя высадка. Оптимальным временем для высадки картофеля является время, когда на деревьях распускаются листья. Максимальный срок высадки картофеля – начало третьей декады мая. Слишком ранняя высадка скажется на качестве урожая.

Неправильные удобрения. Чтобы урожай был большим и качественным, картофель необходимо удобрять на каждом этапе роста:

при появлении ботвы подкормить азотными удобрениями

когда ботва вырастет применить калийные удобрения

во время цветения добавить фосфорные удобрения

Ранний сбор урожая. Урожай картофеля можно собирать после того, как ботва станет сухой. Собранный урожай нельзя оставлять на солнце.