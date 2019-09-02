2 сентября: какой праздник и что в этот день категорически нельзя делать

2 сентября - праздник Самойлов день (Фото: коллаж РБК-Украина)

Самойлов день 2 сентября называли мужским, и в этот праздник главам семейства нельзя было работать. Также существовали и другие важные запреты

Какой сегодня праздник. 2 сентября православные чествуют библейского пророка Самуила (Шмуэля), имя которого означало "услышанный Богом". Святой считается покровителем мужчин и заступником нуждающихся и бедняков. В народе этот день называли "мужским" и оказывали главам семейства настоящий праздник. Бытовали определенные обычаи и запреты, которые нельзя было нарушать.

В Самойлов день жены и дочери одевали хозяина дома в чистую вышиванку, готовили богато накрытый стол с сытными блюдами и самостоятельно делали всю необходимую работу - как раз начинались осенние сборы урожая.

Считалось, что чем добрее и счастливее будет глава семейства 2 сентября, тем удачнее пойдут все дела в дальнейшем, что обязательно принесет достаток в этом году.

Так как пророк Самуил согласно преданиям заботился о нищих, то наши предки также 2 сентября ни в коем случае не проходили мимо малообеспеченных. Им подавали милостыню и угощали медом, блинами и главным блюдом дня - картошкой с грибами и луком.

2 сентября христиане чтят библейского пророка Самуила (Фото из открытых источников)

Также существовали строгие запреты в Самойлов день. В народе верили, что 2 сентября нельзя стричь волосы, иначе можно было обрезать собственный век и навлечь на нарушителя хвори.

Еще любые сватания и заключения браков на Самойла не проводили - день считали крайне неудачным для начала нового союза между парой.

Маленьких детей также не оставляли одних без присмотра в доме, опасаясь нечистого духа, который может напугать дитя или спровоцировать опасные ситуации.

В Самойлов день наши предки гадали о погоде, внимательно наблюдая за поведением погоды и ее особенностях.

Приметы в Самойлов день:

Если на Самойла журавли летят высоко в небе - осень будет теплой;

Если в дома бегут мыши, а белки запасают себе еду - жди зимой лютые морозы;

Когда рябина станет ягодами богатой, то будет обильный урожай овса.

На Самойла месяц рога поднял - будет теплая погода, а если вниз опустил, то готовся к ненастью.

Напомним, что в Минобразования Украины предложили график с датами школьных каникул 2019-2020. К слову, общая длительность каникул в школах по закону не должна превышать 30 дней.

Также мы писали о том, что ранее в Минсоцполитики Украины обнародовали график праздничных и выходных дней в 2020 году.