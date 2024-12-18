2 поширені помилки при покупці майонезу. Як обрати дійсно якісний продукт?

Помилки при виборі майонезу

Хоча на вибір якісного майонезу впливають багато чинників, загалом, помилки при виборі майонезу можна згрупувати в дві категорії.

Обирати майонез за кольором

Деякі люди обирають майонез, орієнтуючись тільки на його колір та не звертаючи увагу на упакування. Часом яскраво-жовтий або дуже білий майонез може виглядати привабливо, але це не завжди є гарантією натуральності продукту.

Адже для надання соусу більш насиченого кольору можуть використовуватися барвники. Натуральний майонез, особливо той, що виготовляється без консервантів, може бути менш яскравим, але його смак і корисність значно вищі.

Колір майонезу - не завжди показник якості (фото: Flickr)

Крім цього упаковка майонезу, яка повинна бути міцною та герметичною, має містити всю необхідну інформацію про склад, і відповідно, якість майонезу.

Обирати майонез з меншим вмістом жиру

Майонез - доволі жирний продукт, масова частка жиру в якому має становити не менше 50%. Тому, якщо відсоток жиру в продукті менший, перед вами - не майонез, а майонезний соус.

Водночас при виборі низькокалорійного майонезу слід ретельно ознайомитись зі складом. Адже в такому продукті може бути більше емульгаторів, стабілізаторів і підсоложувачів. Це може негативно позначитися на смаку і якості страви.

Як обрати якісний майонез

Для того, щоб обрати смачний і якісний майонез, перш за все варто ретельно ознайомитися з упакуванням.

Обирайте майонез з натуральних інгредієнтів: соняшникова олія, яйця, гірчиця, цукор, сіль. Уникайте продуктів з великою кількістю емульгаторів, стабілізаторів та інших харчових добавок. Пам'ятайте, що натуральний майонез має блідо-жовтий колір. Яскравий колір може свідчити про наявність барвників.

Майонези можуть бути різних категорій: від простого до преміум-класу. Зазвичай преміум-майонези містять більше натуральних інгредієнтів, таких як яйця, олії високої якості та спеції.

Для виготовлення майонезу використовуються різні види олій - від соняшникової до пальмової. Пальмова олія, яка часто використовується для здешевлення продукту, може бути менш корисною через високий вміст насичених жирів.

Краще обирати майонез з вмістом жирності від 50%, на основі олій з високою кількістю омега-3 жирних кислот, таких як олія оливкова або рапсова. До того ж олія повинна бути дезодорованою та рафінованою.

Як обрати якісний майонез (ілюстративне фото: Freepik)

Вибирайте продукцію від перевірених виробників, які використовують сучасні технології і дотримуються стандартів якості.

Завжди перевіряйте термін придатності, а після відкриття упаковки зберігайте майонез у холодильнику. Зокрема, чим коротший термін придатності, тим менше в продукті консервантів.

Крім цього, не варто орієнтуватися лише на меншу вартість: так можна обрати майонез, який буде містити велику кількість рослинних жирів, емульгаторів та інших шкідливих добавок.