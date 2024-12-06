Як обрати солодкі мандарини до Нового року: 8 дієвих порад

Мандарини - це невід’ємна частина новорічних свят, яка приносить святковий настрій і дарує аромат зимових свят. Однак, щоб мандарини не лише прикрашали стіл, але й тішили смаком, важливо вміти правильно їх обирати.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як обрати смачні мандарини на Новий рік.

Шукайте мандарини невеликого розміру

Один із перших критеріїв при виборі мандаринів - форма. Вони повинні бути круглими або овальними, без зморшок і деформацій. Чим більш рівномірна і гладка поверхня, тим кращий буде смак і якість плоду.

Маленькі мандарини, як правило, більш солодкі та ароматні, тому не варто віддавати перевагу великим екземплярам, які можуть бути більш кислими.

Обирайте важчі мандаринки

Зазвичай, важкі мандарини соковитіші та, відповідно, смачніші. Якщо фрукт легкий для свого розміру, всередині він може бути сухим.

Шукайте мандаринки з запахом

Аромат - це ще один ключовий фактор, щоб вибрати смачні мандарини. Стиглі мандарини мають приємний, яскраво виражений цитрусовий запах.

Якщо мандарин має слабкий запах, або аромат взагалі відсутній, це може свідчити про те, що плід нестиглий або зберігався в умовах, які не сприяють його дозріванню. Такі мандарини можуть бути кислими.

Перевіряйте шкірку

Шкірка мандарина також дає важливі підказки щодо його свіжості та допомагає обрати солодкі мандарини. Вона повинна бути яскравою, оранжевою, без коричневих чи зелених плям. Насиченість кольору вказує на зрілість і, відповідно, смак плодів.

Шкірка плоду допомагає обрати солодкий мандарин (ілюстративне фото: Freepik)

Якщо шкірка має плями, це може означати, що плід зберігався неправильно або піддався механічному пошкодженню.

Звертайте увагу на плями і плісняву

Коли ви вибираєте мандарини, звертайте увагу на відсутність плісняви або гнилі. Пліснява на шкірці, а також коричневі плями є сигналом того, що плід зіпсований, тому його краще не купувати.

Навіть невеликі плями можуть вплинути на смак і якість всього плоду, тому обирайте тільки свіжі та здорові мандарини.

Обирайте солодкі сорти

Мандарини можуть мати різні сорти, і деякі з них є солодшими за інші. Найпопулярніші сорти мандаринів для Нового року - це "Муркотт", "Уншіу " та "Клементин".

Вони мають не тільки приємний смак, але й доволі легко очищаються від шкірки. Обираючи ці сорти, ви можете бути впевнені, що отримуєте солодкі і смачні мандарини.

Дотримуйтеся умов зберігання

Для того, щоб мандарини зберігали свою свіжість і не втрачали смак, важливо правильно їх зберігати. Ідеальна температура для зберігання мандаринів - це кімнатна, проте ледь прохолодна. Місце повинне бути захищеним від сонячних променів, дії вологи та протягів.

Уникайте зберігання мандаринів разом з іншими фруктами, оскільки етилен, який виділяють яблука, може пришвидшити дозрівання мандаринів і зіпсувати їхній смак.

Купуйте мандарини у перевірених продавців

Щоб бути впевненим у якості фруктів, краще купувати мандарини у перевірених магазинах або там, де можна оцінити зовнішній вигляд і запах цитрусових.

Пам'ятайте, що мандарини можуть бути оброблені хімікатами, для продовження терміну зберігання, тому намагайтеся купувати фрукти у сертифікованих продавців.