2 распространенные ошибки при покупке майонеза. Как выбрать действительно качественный продукт?

Ошибки при выборе майонеза

Хотя на выбор качественного майонеза влияют многие факторы, в основном, ошибки при выборе майонеза можно сгруппировать в две категории.

Выбирать майонез по цвету

Некоторые люди выбирают майонез, ориентируясь только на его цвет и не обращая внимание на упаковку. Порой ярко-желтый или очень белый майонез может выглядеть привлекательно, но это не всегда является гарантией натуральности продукта.

Ведь для придания соусу более насыщенного цвета могут использоваться красители. Натуральный майонез, особенно тот, что изготавливается без консервантов, может быть менее ярким, но его вкус и полезность значительно выше.

Цвет майонеза - не всегда показатель качества (фото: Flickr)

Кроме этого упаковка майонеза, которая должна быть прочной и герметичной, должна содержать всю необходимую информацию о составе, и соответственно, качестве майонеза.

Выбирать майонез с меньшим содержанием жира

Майонез - довольно жирный продукт, массовая доля жира в котором должна составлять не менее 50%. Поэтому, если процент жира в продукте меньше, перед вами - не майонез, а майонезный соус.

В то же время при выборе низкокалорийного майонеза следует тщательно ознакомиться с составом. Ведь в таком продукте может быть больше эмульгаторов, стабилизаторов и подсластителей. Это может негативно сказаться на вкусе и качестве блюда.

Как выбрать качественный майонез

Для того, чтобы выбрать вкусный и качественный майонез, прежде всего стоит тщательно ознакомиться с упаковкой.

Выбирайте майонез из натуральных ингредиентов: подсолнечное масло, яйца, горчица, сахар, соль. Избегайте продуктов с большим количеством эмульгаторов, стабилизаторов и других пищевых добавок. Помните, что натуральный майонез имеет бледно-желтый цвет. Яркий цвет может свидетельствовать о наличии красителей.

Майонезы могут быть разных категорий: от простого до премиум-класса. Обычно премиум-майонезы содержат больше натуральных ингредиентов, таких как яйца, масла высокого качества и специи.

Для изготовления майонеза используются различные виды масел - от подсолнечного до пальмового. Пальмовое масло, которое часто используется для удешевления продукта, может быть менее полезным из-за высокого содержания насыщенных жиров.

Лучше выбирать майонез с содержанием жирности от 50%, на основе масел с высоким количеством омега-3 жирных кислот, таких как масло оливковое или рапсовое. К тому же масло должно быть дезодорированным и рафинированным.

Как выбрать качественный майонез (иллюстративное фото: Freepik)

Выбирайте продукцию от проверенных производителей, которые используют современные технологии и придерживаются стандартов качества.

Всегда проверяйте срок годности, а после открытия упаковки храните майонез в холодильнике. В частности, чем короче срок годности, тем меньше в продукте консервантов.

Кроме этого, не стоит ориентироваться только на меньшую стоимость: так можно выбрать майонез, который будет содержать большое количество растительных жиров, эмульгаторов и других вредных добавок.