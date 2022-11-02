2 листопада: яке церковне свято і головні заборони сьогодні, у кого іменини

Історія свята

Ранньохристиянський єгипетський святий і великомученик Артемій жив у IV столітті. Спочатку він був прихильником єретиків-аріян і переслідував правовірних християн, але пізніше був навернений до істинної Віри. Імператор Констанцій призначив його воєводою Єгипту за те, що у 356 році Артемій переніс до Константинополя мощі святих Андрія, Луки і Тимотея.

Артемій був римським правителем у Сирійській Антіохії (сучасна Туреччина), і як воєвода відзначався тим, що виступав проти поганства, нищив язичницькі святині та ідоли.

Коли ж у Римській імперії до влади прийшов Юліан Відступник, в Артемія конфіскували майно, а сам був засуджений до мученицької смерті та був обезголовлений у 363 році.

На землях України за старих часів святого вважали покровителем воєначальників та козацьких отаманів.

Крім того, великомученику молилися про зцілення від грижі та інших хвороб, а також про порятунок від випадкової смерті.

Традиції та повір'я в Артем'єв день

Зазвичай, у цю дату раніше чоловіки займалися ремонтом парканів, а жінки готували запаси їжі на зиму, квасили капусту.

Було судження, що чим міцнішими та надійнішими селяни зроблять паркани у це свято, тим багатшим на врожай буде наступний рік.

На згадку про святого покровителя, 2 листопада також було заведено влаштовувати багаті бенкети для отаманів та їхніх воєнних дружин, під час яких воєначальникам підносили дари, пов'язані з військовим ремеслом та полюванням.

Що заборонено робити на день Артемія

Для весіль ця дата вважалася невдалою, а якщо перенести церемонію ніяк не можна, то молодятам у взуття клали по камінчику - забобонні вірили, що таким чином можна захистити їхній шлюб від швидкого розпаду.

Була заборона витрушувати ковдри та подушки в цей день - вважалося, що в іншому випадку разом з пилом випарується й успіх і достаток.

Суворою забороною було залишати зламаним паркан чи огорожу, й у разі виявлення поломок треба було обов'язково все відремонтувати до кінця дня - забобонні вважали, що інакше у злиднях можна буде провести весь наступний рік.

У цю дату походи на кладовище дозволялися лише у світловий день, до заходу сонця - інакше, як вірили, можна було накликати лихо на своїх рідних.

Свічки, запалені на згадку про померлих, гасити було не можна - вони повинні догоріти самі.

Також не можна закривати 2 листопада вікна та двері в хаті, і вхідні двері замикали на ключ лише тоді, коли йшли спати.

У кого день ангела

2 листопада свої іменини відзначають: Артемій, Павло, Олександр, Ірина, Іван, Петро, Герасим, Леонід, Михайло, Микола, Федір.

Основні прикмети 2 листопада