2 листопада: яке церковне свято і головні заборони сьогодні, у кого іменини

2 листопада православні християни вшановують пам'ять святого великомученика Артемія Антіохійського, який був воєначальником за правління імператора Костянтина Великого. У народному календарі свято відоме під назвою Артем'єв день, і пов'язане з низкою заборон, певними старими звичаями.
Які традиції побутували в цей день, повір'я та обмеження, і хто відзначає іменини у цю дату - читайте у матеріалі нижче.
Ранньохристиянський єгипетський святий і великомученик Артемій жив у IV столітті. Спочатку він був прихильником єретиків-аріян і переслідував правовірних християн, але пізніше був навернений до істинної Віри. Імператор Констанцій призначив його воєводою Єгипту за те, що у 356 році Артемій переніс до Константинополя мощі святих Андрія, Луки і Тимотея.
Артемій був римським правителем у Сирійській Антіохії (сучасна Туреччина), і як воєвода відзначався тим, що виступав проти поганства, нищив язичницькі святині та ідоли.
Коли ж у Римській імперії до влади прийшов Юліан Відступник, в Артемія конфіскували майно, а сам був засуджений до мученицької смерті та був обезголовлений у 363 році.
На землях України за старих часів святого вважали покровителем воєначальників та козацьких отаманів.
Крім того, великомученику молилися про зцілення від грижі та інших хвороб, а також про порятунок від випадкової смерті.
Зазвичай, у цю дату раніше чоловіки займалися ремонтом парканів, а жінки готували запаси їжі на зиму, квасили капусту.
Було судження, що чим міцнішими та надійнішими селяни зроблять паркани у це свято, тим багатшим на врожай буде наступний рік.
На згадку про святого покровителя, 2 листопада також було заведено влаштовувати багаті бенкети для отаманів та їхніх воєнних дружин, під час яких воєначальникам підносили дари, пов'язані з військовим ремеслом та полюванням.
2 листопада свої іменини відзначають: Артемій, Павло, Олександр, Ірина, Іван, Петро, Герасим, Леонід, Михайло, Микола, Федір.
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