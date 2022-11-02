2 ноября: какой церковный праздник и главные запреты сегодня, у кого именины

История праздника

Раннехристианский египетский святой и великомученик Артемий жил в IV веке. Первоначально он был приверженцем еретиков-ариан и преследовал правоверных христиан, но позже был обращен к истинной Вере. Император Констанций назначил его воеводой Египта за то, что в 356 году Артемий перенес в Константинополь мощи святых Андрея, Луки и Тимотея.

Артемий был римским правителем в Сирийской Антиохии (современная Турция), и как воевода отличался тем, что выступал против язычества, уничтожал языческие святыни и идолы.

Когда же в Римской империи к власти пришел Юлиан Отступник, у Артемия конфисковали имущество, а сам был приговорен к мученической смерти, и был обезглавлен в 363 году.

На землях Украины в старину святого считали покровителем военачальников и козацких атаманов.

Кроме того, великомученику молились об исцелении от грыжи и других болезней, а также об избавлении от случайной смерти.

Традиции и поверья в Артемьев день

По обыкновению, в эту дату раньше мужчины занимались починкой заборов, а женщины готовили запасы еды на зиму, квасили капусту.

Бытовало суждение, что чем крепче и надежнее селяне сделают заборы в этот праздник, тем богаче на урожай будет следующий год.

В память о святом покровителе, 2 ноября также было принято устраивать богатые пиршества для атаманов и их дружин, во время которых военачальникам подносили дары, связанные с военным ремеслом и охотой.

Что запрещено делать в день Артемия

Для свадеб эта дата считалась неудачной, а если перенести церемонию никак нельзя, то молодоженам в обувь клали по камушку - суеверные верили, что таким образом можно защитить их брак от скорого распада.

Бытовал запрет вытряхивать одеяла и подушки в этот день - считалось, что в противном случае вместе с пылью улетучится и удача и достаток.

Строгим запретом было оставлять сломанным забор или ограду, и в случае обнаружения поломок нужно было обязательно все отремонтировать до конца дня - суеверные считали, что иначе в бедности можно будет провести весь следующий год.

В эту дату походы на кладбище разрешались только в световой день, до захода солнца - в противном случае, как верили, можно было навлечь беду на своих родных.

Свечи, зажженные в память об умерших, гасить было нельзя - они должны догореть сами.

Также нельзя закрывать 2 ноября окна и двери в доме, и входные двери запирали на ключ только тогда, когда отправлялись спать.

У кого день ангела

2 ноября свои именины отмечают: Артемий, Павел, Александр, Ирина, Иван, Петр, Герасим, Леонид, Михаил, Николай, Федор.

Основные приметы 2 ноября