2 ноября: какой церковный праздник и главные запреты сегодня, у кого именины

2 ноября православные христиане чтят память святого великомученика Артемия Антиохийского, который был военачальником во времена правления императора Константина Великого. В народном календаре праздник известен под названием Артемьев день, и связан с рядом запретов, определенными старыми обычаями.
Какие традиции бытовали в этот день, поверья и ограничения, и кто отмечает именины в эту дату - читайте в материале ниже.
Раннехристианский египетский святой и великомученик Артемий жил в IV веке. Первоначально он был приверженцем еретиков-ариан и преследовал правоверных христиан, но позже был обращен к истинной Вере. Император Констанций назначил его воеводой Египта за то, что в 356 году Артемий перенес в Константинополь мощи святых Андрея, Луки и Тимотея.
Артемий был римским правителем в Сирийской Антиохии (современная Турция), и как воевода отличался тем, что выступал против язычества, уничтожал языческие святыни и идолы.
Когда же в Римской империи к власти пришел Юлиан Отступник, у Артемия конфисковали имущество, а сам был приговорен к мученической смерти, и был обезглавлен в 363 году.
На землях Украины в старину святого считали покровителем военачальников и козацких атаманов.
Кроме того, великомученику молились об исцелении от грыжи и других болезней, а также об избавлении от случайной смерти.
По обыкновению, в эту дату раньше мужчины занимались починкой заборов, а женщины готовили запасы еды на зиму, квасили капусту.
Бытовало суждение, что чем крепче и надежнее селяне сделают заборы в этот праздник, тем богаче на урожай будет следующий год.
В память о святом покровителе, 2 ноября также было принято устраивать богатые пиршества для атаманов и их дружин, во время которых военачальникам подносили дары, связанные с военным ремеслом и охотой.
2 ноября свои именины отмечают: Артемий, Павел, Александр, Ирина, Иван, Петр, Герасим, Леонид, Михаил, Николай, Федор.
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