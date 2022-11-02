ua ru
Ср, 02 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

2 листопада: яке церковне свято і головні заборони сьогодні, у кого іменини

Новость на русском →
Середа 02 листопада 2022 06:17
2 листопада: яке церковне свято і головні заборони сьогодні, у кого іменини Фото: яке сьогодні свято (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

2 листопада православні християни вшановують пам'ять святого великомученика Артемія Антіохійського, який був воєначальником за правління імператора Костянтина Великого. У народному календарі свято відоме під назвою Артем'єв день, і пов'язане з низкою заборон, певними старими звичаями.

Які традиції побутували в цей день, повір'я та обмеження, і хто відзначає іменини у цю дату - читайте у матеріалі нижче.

Історія свята

Ранньохристиянський єгипетський святий і великомученик Артемій жив у IV столітті. Спочатку він був прихильником єретиків-аріян і переслідував правовірних християн, але пізніше був навернений до істинної Віри. Імператор Констанцій призначив його воєводою Єгипту за те, що у 356 році Артемій переніс до Константинополя мощі святих Андрія, Луки і Тимотея.

Артемій був римським правителем у Сирійській Антіохії (сучасна Туреччина), і як воєвода відзначався тим, що виступав проти поганства, нищив язичницькі святині та ідоли.

Коли ж у Римській імперії до влади прийшов Юліан Відступник, в Артемія конфіскували майно, а сам був засуджений до мученицької смерті та був обезголовлений у 363 році.

На землях України за старих часів святого вважали покровителем воєначальників та козацьких отаманів.

Крім того, великомученику молилися про зцілення від грижі та інших хвороб, а також про порятунок від випадкової смерті.

Традиції та повір'я в Артем'єв день

Зазвичай, у цю дату раніше чоловіки займалися ремонтом парканів, а жінки готували запаси їжі на зиму, квасили капусту.

Було судження, що чим міцнішими та надійнішими селяни зроблять паркани у це свято, тим багатшим на врожай буде наступний рік.

На згадку про святого покровителя, 2 листопада також було заведено влаштовувати багаті бенкети для отаманів та їхніх воєнних дружин, під час яких воєначальникам підносили дари, пов'язані з військовим ремеслом та полюванням.

Що заборонено робити на день Артемія

  • Для весіль ця дата вважалася невдалою, а якщо перенести церемонію ніяк не можна, то молодятам у взуття клали по камінчику - забобонні вірили, що таким чином можна захистити їхній шлюб від швидкого розпаду.
  • Була заборона витрушувати ковдри та подушки в цей день - вважалося, що в іншому випадку разом з пилом випарується й успіх і достаток.
  • Суворою забороною було залишати зламаним паркан чи огорожу, й у разі виявлення поломок треба було обов'язково все відремонтувати до кінця дня - забобонні вважали, що інакше у злиднях можна буде провести весь наступний рік.
  • У цю дату походи на кладовище дозволялися лише у світловий день, до заходу сонця - інакше, як вірили, можна було накликати лихо на своїх рідних.
  • Свічки, запалені на згадку про померлих, гасити було не можна - вони повинні догоріти самі.
  • Також не можна закривати 2 листопада вікна та двері в хаті, і вхідні двері замикали на ключ лише тоді, коли йшли спати.

У кого день ангела

2 листопада свої іменини відзначають: Артемій, Павло, Олександр, Ірина, Іван, Петро, Герасим, Леонід, Михайло, Микола, Федір.

Основні прикмети 2 листопада

  • Якщо вранці в цю дату дерева в лісі вкриті інеєм - урожай буде поганим.
  • Якщо недалеко від села голосно виє вовча зграя - зима буде голодною, і проблема з продовольством буде ще й улітку.
  • Вовче виття в цей день обіцяло також сильні морози та люту зиму.
  • А от холодна погода 2 листопада передвіщала теплу зиму.
  • Якщо в цей день на модрині видно голки - найближчим часом снігопадів не буде.

Раніше ми розповідали про дивакуваті, незвичайні та цікаві свята, які відзначають у листопаді.

А також перед цим ми писали про магнітні бурі у листопаді 2022 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні