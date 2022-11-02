2 листопада: яке церковне свято і головні заборони сьогодні, у кого іменини
2 листопада православні християни вшановують пам'ять святого великомученика Артемія Антіохійського, який був воєначальником за правління імператора Костянтина Великого. У народному календарі свято відоме під назвою Артем'єв день, і пов'язане з низкою заборон, певними старими звичаями.
Які традиції побутували в цей день, повір'я та обмеження, і хто відзначає іменини у цю дату - читайте у матеріалі нижче.
Історія свята
Ранньохристиянський єгипетський святий і великомученик Артемій жив у IV столітті. Спочатку він був прихильником єретиків-аріян і переслідував правовірних християн, але пізніше був навернений до істинної Віри. Імператор Констанцій призначив його воєводою Єгипту за те, що у 356 році Артемій переніс до Константинополя мощі святих Андрія, Луки і Тимотея.
Артемій був римським правителем у Сирійській Антіохії (сучасна Туреччина), і як воєвода відзначався тим, що виступав проти поганства, нищив язичницькі святині та ідоли.
Коли ж у Римській імперії до влади прийшов Юліан Відступник, в Артемія конфіскували майно, а сам був засуджений до мученицької смерті та був обезголовлений у 363 році.
На землях України за старих часів святого вважали покровителем воєначальників та козацьких отаманів.
Крім того, великомученику молилися про зцілення від грижі та інших хвороб, а також про порятунок від випадкової смерті.
Традиції та повір'я в Артем'єв день
Зазвичай, у цю дату раніше чоловіки займалися ремонтом парканів, а жінки готували запаси їжі на зиму, квасили капусту.
Було судження, що чим міцнішими та надійнішими селяни зроблять паркани у це свято, тим багатшим на врожай буде наступний рік.
На згадку про святого покровителя, 2 листопада також було заведено влаштовувати багаті бенкети для отаманів та їхніх воєнних дружин, під час яких воєначальникам підносили дари, пов'язані з військовим ремеслом та полюванням.
Що заборонено робити на день Артемія
- Для весіль ця дата вважалася невдалою, а якщо перенести церемонію ніяк не можна, то молодятам у взуття клали по камінчику - забобонні вірили, що таким чином можна захистити їхній шлюб від швидкого розпаду.
- Була заборона витрушувати ковдри та подушки в цей день - вважалося, що в іншому випадку разом з пилом випарується й успіх і достаток.
- Суворою забороною було залишати зламаним паркан чи огорожу, й у разі виявлення поломок треба було обов'язково все відремонтувати до кінця дня - забобонні вважали, що інакше у злиднях можна буде провести весь наступний рік.
- У цю дату походи на кладовище дозволялися лише у світловий день, до заходу сонця - інакше, як вірили, можна було накликати лихо на своїх рідних.
- Свічки, запалені на згадку про померлих, гасити було не можна - вони повинні догоріти самі.
- Також не можна закривати 2 листопада вікна та двері в хаті, і вхідні двері замикали на ключ лише тоді, коли йшли спати.
У кого день ангела
2 листопада свої іменини відзначають: Артемій, Павло, Олександр, Ірина, Іван, Петро, Герасим, Леонід, Михайло, Микола, Федір.
Основні прикмети 2 листопада
- Якщо вранці в цю дату дерева в лісі вкриті інеєм - урожай буде поганим.
- Якщо недалеко від села голосно виє вовча зграя - зима буде голодною, і проблема з продовольством буде ще й улітку.
- Вовче виття в цей день обіцяло також сильні морози та люту зиму.
- А от холодна погода 2 листопада передвіщала теплу зиму.
- Якщо в цей день на модрині видно голки - найближчим часом снігопадів не буде.
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