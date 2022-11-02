2 ноября: какой церковный праздник и главные запреты сегодня, у кого именины
2 ноября православные христиане чтят память святого великомученика Артемия Антиохийского, который был военачальником во времена правления императора Константина Великого. В народном календаре праздник известен под названием Артемьев день, и связан с рядом запретов, определенными старыми обычаями.
Какие традиции бытовали в этот день, поверья и ограничения, и кто отмечает именины в эту дату - читайте в материале ниже.
История праздника
Раннехристианский египетский святой и великомученик Артемий жил в IV веке. Первоначально он был приверженцем еретиков-ариан и преследовал правоверных христиан, но позже был обращен к истинной Вере. Император Констанций назначил его воеводой Египта за то, что в 356 году Артемий перенес в Константинополь мощи святых Андрея, Луки и Тимотея.
Артемий был римским правителем в Сирийской Антиохии (современная Турция), и как воевода отличался тем, что выступал против язычества, уничтожал языческие святыни и идолы.
Когда же в Римской империи к власти пришел Юлиан Отступник, у Артемия конфисковали имущество, а сам был приговорен к мученической смерти, и был обезглавлен в 363 году.
На землях Украины в старину святого считали покровителем военачальников и козацких атаманов.
Кроме того, великомученику молились об исцелении от грыжи и других болезней, а также об избавлении от случайной смерти.
Традиции и поверья в Артемьев день
По обыкновению, в эту дату раньше мужчины занимались починкой заборов, а женщины готовили запасы еды на зиму, квасили капусту.
Бытовало суждение, что чем крепче и надежнее селяне сделают заборы в этот праздник, тем богаче на урожай будет следующий год.
В память о святом покровителе, 2 ноября также было принято устраивать богатые пиршества для атаманов и их дружин, во время которых военачальникам подносили дары, связанные с военным ремеслом и охотой.
Что запрещено делать в день Артемия
- Для свадеб эта дата считалась неудачной, а если перенести церемонию никак нельзя, то молодоженам в обувь клали по камушку - суеверные верили, что таким образом можно защитить их брак от скорого распада.
- Бытовал запрет вытряхивать одеяла и подушки в этот день - считалось, что в противном случае вместе с пылью улетучится и удача и достаток.
- Строгим запретом было оставлять сломанным забор или ограду, и в случае обнаружения поломок нужно было обязательно все отремонтировать до конца дня - суеверные считали, что иначе в бедности можно будет провести весь следующий год.
- В эту дату походы на кладбище разрешались только в световой день, до захода солнца - в противном случае, как верили, можно было навлечь беду на своих родных.
- Свечи, зажженные в память об умерших, гасить было нельзя - они должны догореть сами.
- Также нельзя закрывать 2 ноября окна и двери в доме, и входные двери запирали на ключ только тогда, когда отправлялись спать.
У кого день ангела
2 ноября свои именины отмечают: Артемий, Павел, Александр, Ирина, Иван, Петр, Герасим, Леонид, Михаил, Николай, Федор.
Основные приметы 2 ноября
- Если утром в эту дату деревья в лесу покрыты инеем - урожай будет плохим.
- Если недалека от села громко воет волчья стая - зима будет голодная, и проблема с продовольствием будет еще и летом.
- Волчий вой в этот день сулил также сильные морозы и лютую зиму.
- А вот холодная погода 2 ноября предвещала теплую зиму.
- Если в этот день на лиственнице видны иголки - в ближайшее время снегопадов не будет.
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