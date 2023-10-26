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2-копійкова монета може принести величезні гроші. Дізнайтеся, як вона виглядає

Україна, Четвер 26 жовтня 2023 13:39
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2-копійкова монета може принести величезні гроші. Дізнайтеся, як вона виглядає Дізнайтесь, скільки коштує монета номіналом 2 копійки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Деякі монети, які роками припадають пилом у гаманцях або скарбничках, можуть виявитися неймовірно цінними. Деколи варто придивитися, чи є рідкісні екземпляри серед дріб'язку. Результат може здивувати вас.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity, незвичайна 2-копійкова монета може коштувати десятки тисяч гривень.

Як виглядає монета і в чому її особливість

Так, на аукціоні з'явився лот від чоловіка із Запоріжжя. Він вирішив продати незвичайну монету номіналом 2 копійки. Рік тиражу даного екземпляра невідомий, проте за типом карбування можна припустити, що його зробили в період з 1992 по 1996 роки.

2 коп. реверс - реверс, зразка 1992-1996, АА-АА, №3

Скільки коштують 2 копійки (фото: violity.com)

Як можна побачити, монета отримала незвичайний реверс. Малюнок ніби "з'їхав" в один бік, а вільний край навколо вінка з ягодами вийшов загостреним. Однак це не головна особливість лота. Все стає зрозумілим при перегляді ще одного фото, на якому продавець показав одночасно обидві сторони монети.

2 коп. реверс - реверс, зразка 1992-1996, АА-АА, №2

Незвичайна монета (фото: violity.com)

Виявляється, монета одержала рідкісний брак. Вона має два реверси, але не має аверсу. Саме через цей дефект рік карбування залишається невідомим, адже дату випуску монетки завжди залишають на "лицьовому" боці.

2 коп. реверс - реверс, зразка 1992-1996, АА-АА, №9

Рідкісна монета номіналом 2 копійки (фото: violity.com)

Скільки коштує монета номіналом 2 копійки

Завдяки рідкісному дефекту монетка може чимало коштувати. Все залежить від її стану. Така алюмінієва монета чудово збереглася, продавець зазначив, що він не реставрував лот, адже він у гарному стані.

Тому власник вирішив розпочати одразу ж із високої вартості. Він зазначив, що монетку можна купити за 18 тисяч 850 гривень. Чи наважиться хтось підіймати ставки або лот "пустять з молотка" за ціною від продавця - поки що залишається загадкою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що величезні гроші може принести не лише монета, а стара та іржава іграшка з минулого.

Також нещодавно ми розповідали, що незвичайні 2 копійки продають за 175 тисяч.

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