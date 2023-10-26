2-копійкова монета може принести величезні гроші. Дізнайтеся, як вона виглядає

Деякі монети, які роками припадають пилом у гаманцях або скарбничках, можуть виявитися неймовірно цінними. Деколи варто придивитися, чи є рідкісні екземпляри серед дріб'язку. Результат може здивувати вас.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity , незвичайна 2-копійкова монета може коштувати десятки тисяч гривень.

Як виглядає монета і в чому її особливість

Так, на аукціоні з'явився лот від чоловіка із Запоріжжя. Він вирішив продати незвичайну монету номіналом 2 копійки. Рік тиражу даного екземпляра невідомий, проте за типом карбування можна припустити, що його зробили в період з 1992 по 1996 роки.

Скільки коштують 2 копійки (фото: violity.com)

Як можна побачити, монета отримала незвичайний реверс. Малюнок ніби "з'їхав" в один бік, а вільний край навколо вінка з ягодами вийшов загостреним. Однак це не головна особливість лота. Все стає зрозумілим при перегляді ще одного фото, на якому продавець показав одночасно обидві сторони монети.

Незвичайна монета (фото: violity.com)

Виявляється, монета одержала рідкісний брак. Вона має два реверси, але не має аверсу. Саме через цей дефект рік карбування залишається невідомим, адже дату випуску монетки завжди залишають на "лицьовому" боці.

Рідкісна монета номіналом 2 копійки (фото: violity.com)

Скільки коштує монета номіналом 2 копійки

Завдяки рідкісному дефекту монетка може чимало коштувати. Все залежить від її стану. Така алюмінієва монета чудово збереглася, продавець зазначив, що він не реставрував лот, адже він у гарному стані.

Тому власник вирішив розпочати одразу ж із високої вартості. Він зазначив, що монетку можна купити за 18 тисяч 850 гривень. Чи наважиться хтось підіймати ставки або лот "пустять з молотка" за ціною від продавця - поки що залишається загадкою.