2-копеечная монета может принести огромные деньги. Узнайте, как она выглядит

Некоторые монеты, которые годами пылятся в кошельках или копилках, могут оказаться невероятно ценными. Порой стоит присмотреться, есть ли редкие экземпляры среди мелочи. Результат может вас удивить.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity , необычная 2-копеечная монета может стоить десятки тысяч гривен.

Как выглядит монета и в чем ее особенность

Так, на аукционе появился лот от мужчины из Запорожья. Он решил продать необычную монету номиналом 2 копейки. Год тиража данного экземпляра неизвестен, однако по типу чеканки можно предположить, что ее сделали в период с 1992 по 1996 годы.

Сколько стоят 2 копейки (фото: violity.com)

Как можно заметить, монета получила необычный реверс. Рисунок будто бы "съехал" в одну сторону, а свободный край вокруг венка с ягодами получился заостренным. Однако это не главная особенность лота. Все становится понятно при просмотре еще одного фото, на котором продавец показал одновременно обе стороны монеты.

Необычная монета (фото: violity.com)

Оказывается, монета получила редкий брак. У нее есть два реверса, но нет аверса. Именно из-за этого дефекта год чеканки остается неизвестным, ведь дату выпуска монетки всегда оставляют на "лицевой" стороне.

Редкая монета номиналом 2 копейки (фото: violity.com)

Сколько стоит монета номиналом 2 копейки

Благодаря редкому дефекту монетка может немало стоить. Все зависит от ее состояния. Такая алюминиевая монета прекрасно сохранилась, продавец отметил, что он не реставрировал лот, ведь он в отличном состоянии.

Поэтому владелец решил начать сразу же с высокой стоимости. Он указал, что монетку можно купить за 18 тысяч 850 гривен. Решится ли кто-то поднимать ставки или же лот "пустят с молотка" с ценой от продавца - пока что остается загадкой.