2 декабря: какой сегодня праздник и что категорически запрещено делать

Во второй день зимы почитается память святого Авдия
2 декабря является 336-м днем по григорианскому календарю. В этот день обычно почитается память святого Авдия, который является одним из двенадцати малых пророков.
Согласно приданию, Авдий жил примерно в период разгрома Еврейского царства и был домоправителем при дворе царя Ахава. На тот момент вокруг царил разврат и лишь он вел при этом максимально праведный образ жизни. Далее в государстве начали организовывать гонения в отношении христиан, и Авдий стал помогать сторонникам своей веры.
Он укрывал их в пещерах, навещал в темницах. За свои старания и помощь ближним Авдий получил дар пророчества.
Праздник святого Авдия 2 декабря - все приметы и запреты
Считается, что Авдий покровительствует семейному благополучию и домашнему хозяйству. Поэтому, чтобы защитить свой дом от нечести, украинцам советуют постучать обухом топора по оконным рамам и дверным косякам.