2 грудня: яке сьогодні свято і що категорично заборонено робити

2 грудня є 336-м днем за григоріанським календарем. У цей день вшановується пам'ять святого Овдія, який є одним із дванадцяти малих пророків.

За переказами, Овдій жив приблизно в період розгрому Єврейського царства і був домоправителем при дворі царя Ахава. На той момент навколо панувала розпуста і лише Овдій при цьому вів максимально праведний спосіб життя. Далі в державі почали організовувати гоніння проти християн, і Овдій став допомагати прихильникам своєї віри.

Свято святого Овдія 2 грудня - все прикмети і заборони

Він переховував їх у печерах, відвідував у темницях. За свої старання і допомогу ближнім Овдій отримав дар пророцтва.

Вважається, що Овдій протегує сімейному благополуччю і домашньому господарству. Тому, щоб захистити свій будинок від нечесті, українцям радять постукати обухом сокири по віконним рамам та дверним косякам.

Всі прикмети цього дня

Сніжний день з сильним вітром – чекай тривалу зиму і холодну весну.

Багато снігу з глибокими заметами – чекай багатого врожаю в наступному році.

Ясне небо – чекай морозів, а тьмяне – буде відлига в найближчі дні.

Вітер різко змінився на південно-західний з південно-східного – найближчим часом погода зіпсується.

Бодається скотина – чекай хуртовини.

Корови ніс з ясел показують – погода скоро зміниться.

Що не можна робити 2 грудня