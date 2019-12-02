2 грудня: яке сьогодні свято і що категорично заборонено робити

У другий день зими вшановується пам'ять святого Авдія
2 грудня є 336-м днем за григоріанським календарем. У цей день вшановується пам'ять святого Овдія, який є одним із дванадцяти малих пророків.
За переказами, Овдій жив приблизно в період розгрому Єврейського царства і був домоправителем при дворі царя Ахава. На той момент навколо панувала розпуста і лише Овдій при цьому вів максимально праведний спосіб життя. Далі в державі почали організовувати гоніння проти християн, і Овдій став допомагати прихильникам своєї віри.
Свято святого Овдія 2 грудня - все прикмети і заборони
Він переховував їх у печерах, відвідував у темницях. За свої старання і допомогу ближнім Овдій отримав дар пророцтва.
Вважається, що Овдій протегує сімейному благополуччю і домашньому господарству. Тому, щоб захистити свій будинок від нечесті, українцям радять постукати обухом сокири по віконним рамам та дверним косякам.