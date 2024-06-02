2 червня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна займатися прибиранням

Сьогодні, 2 червня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого Никифора за новим церковним календарем.
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2 червня православна церква вшановує пам’ять святого Никифора, який жив у VIII-IX століттях і походив з Константинополя. З дитинства його виховували в дусі глибокої віри та християнських цінностей.
Його батько, Федір, був секретарем при імператорському дворі, але через свою відданість іконошануванню був вигнаний. Після смерті чоловіка, мати Никифора, Євдокія, повернулася до Константинополя і прийняла чернечий постриг.
Никифор здобув відмінну освіту і ще в юності захоплювався читанням духовної літератури та вивченням Святого Письма. Служив радником у дворі імператора Лева IV і вів доброчесне життя, активно захищаючи святі ікони. Згодом він залишив світське життя й оселився поблизу Босфору, де заснував монастир і побудував церкву.
У 815 році, за правління імператора Лева, Никифора заслали в монастир через його протистояння єресі та захист святих ікон. Після тринадцяти років вигнання, святий Никифор помер. Його мощі, які пролежали в землі дев’ятнадцять років, були урочисто перенесені до Константинополя.
Святий Никифор зневажає іконоборця Іоанна Граматика (ілюстрація: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується займатися сухим прибиранням, бо це може принести нещастя і фінансові проблеми.
Сьогодні іменини святкують: Яків, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Семен, Степан, Дмитро, Костянтин, Уляна, Юліана, Андрій, Петро, Марина, Марія, Ян
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Нагадаємо, раніше вже з'явився церковний календар свят на червень.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ а також Sogodni Svyato та Вікіпедія.