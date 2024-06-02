2 червня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна займатися прибиранням

Яке сьогодні свято у церковному календарі

2 червня православна церква вшановує пам’ять святого Никифора, який жив у VIII-IX століттях і походив з Константинополя. З дитинства його виховували в дусі глибокої віри та християнських цінностей.

Його батько, Федір, був секретарем при імператорському дворі, але через свою відданість іконошануванню був вигнаний. Після смерті чоловіка, мати Никифора, Євдокія, повернулася до Константинополя і прийняла чернечий постриг.

Никифор здобув відмінну освіту і ще в юності захоплювався читанням духовної літератури та вивченням Святого Письма. Служив радником у дворі імператора Лева IV і вів доброчесне життя, активно захищаючи святі ікони. Згодом він залишив світське життя й оселився поблизу Босфору, де заснував монастир і побудував церкву.

У 815 році, за правління імператора Лева, Никифора заслали в монастир через його протистояння єресі та захист святих ікон. Після тринадцяти років вигнання, святий Никифор помер. Його мощі, які пролежали в землі дев’ятнадцять років, були урочисто перенесені до Константинополя.

Святий Никифор зневажає іконоборця Іоанна Граматика (ілюстрація: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 2 червня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

ходити до лісу

влаштовувати гучні святкування і веселощі

сваритися чи лаятися

Також не рекомендується займатися сухим прибиранням, бо це може принести нещастя і фінансові проблеми.

Народні прикмети і традиції цього дня

горобці граються - найближчим часом буде гарна погода

західний вітер - до похолодання

від самого ранку бліде сонце, наче в тумані - погода буде теплою і тихою

йде дощ - до великого урожаю грибів

ввечері сонце закрили хмари - чекайте на дощ

соловей співає всю ніч - буде хороша погода

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Яків, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Семен, Степан, Дмитро, Костянтин, Уляна, Юліана, Андрій, Петро, Марина, Марія, Ян

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: