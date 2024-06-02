2 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя заниматься уборкой

Какой сегодня праздник в церковном календаре

2 июня православная церковь чтит память святого Никифора, жившего в VIII-IX веках и происходившего из Константинополя. С детства его воспитывали в духе глубочайшей веры и христианских ценностей.

Его отец, Федор, был секретарем при императорском дворе, но из-за своей преданности иконопочитанию был изгнан. После смерти мужа, мать Никифора, Евдокия, вернулась в Константинополь и приняла монашеский постриг.

Никифор получил отличное образование и еще в юности увлекался чтением духовной литературы и изучением Священного Писания. Служил советником во дворе императора Льва IV и вел добродетельную жизнь, активно защищая святые иконы. Впоследствии он оставил светскую жизнь и поселился вблизи Босфора, где основал монастырь и построил церковь.

В 815 году, во время правления императора Льва, Никифора сослали в монастырь из-за его противостояния ереси и защиты святых икон. После тринадцати лет изгнания святой Никифор умер. Его мощи, пролежавшие в земле девятнадцать лет, были торжественно перенесены в Константинополь.

Святой Никифор презирает иконоборца Иоанна Грамматика (иллюстрация: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 2 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

ходить в лес

устраивать громкие празднества и веселье

ссориться или ругаться

Также не рекомендуется заниматься сухой уборкой, потому что это может принести несчастье и финансовые проблемы.

Народные приметы и традиции этого дня

воробьи играют - в ближайшее время будет хорошая погода

западный ветер - к похолоданию

с самого утра бледное солнце, как в тумане - погода будет теплой и тихой

идет дождь - к большому урожаю грибов

вечером солнце закрыли облака - ждите дождя

соловей поет всю ночь - будет хорошая погода

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Яков, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Дмитрий, Константин, Ульяна, Юлиана, Андрей, Петр, Марина, Мария, Ян

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: