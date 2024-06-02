2 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя заниматься уборкой

Сегодня, 2 июня, праздник - православные украинцы чтят память святого Никифора по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
2 июня православная церковь чтит память святого Никифора, жившего в VIII-IX веках и происходившего из Константинополя. С детства его воспитывали в духе глубочайшей веры и христианских ценностей.
Его отец, Федор, был секретарем при императорском дворе, но из-за своей преданности иконопочитанию был изгнан. После смерти мужа, мать Никифора, Евдокия, вернулась в Константинополь и приняла монашеский постриг.
Никифор получил отличное образование и еще в юности увлекался чтением духовной литературы и изучением Священного Писания. Служил советником во дворе императора Льва IV и вел добродетельную жизнь, активно защищая святые иконы. Впоследствии он оставил светскую жизнь и поселился вблизи Босфора, где основал монастырь и построил церковь.
В 815 году, во время правления императора Льва, Никифора сослали в монастырь из-за его противостояния ереси и защиты святых икон. После тринадцати лет изгнания святой Никифор умер. Его мощи, пролежавшие в земле девятнадцать лет, были торжественно перенесены в Константинополь.
Святой Никифор презирает иконоборца Иоанна Грамматика (иллюстрация: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется заниматься сухой уборкой, потому что это может принести несчастье и финансовые проблемы.
Сегодня именины празднуют: Яков, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Дмитрий, Константин, Ульяна, Юлиана, Андрей, Петр, Марина, Мария, Ян
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Напомним, ранее уже появился церковный календарь праздников на июнь.
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При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ, а также Sogodni Svyato и Википедия.