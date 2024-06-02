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2 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя заниматься уборкой

Колокольня собора Рождества Христова в Кишиневе (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 2 июня, праздник - православные украинцы чтят память святого Никифора по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

2 июня православная церковь чтит память святого Никифора, жившего в VIII-IX веках и происходившего из Константинополя. С детства его воспитывали в духе глубочайшей веры и христианских ценностей.

Его отец, Федор, был секретарем при императорском дворе, но из-за своей преданности иконопочитанию был изгнан. После смерти мужа, мать Никифора, Евдокия, вернулась в Константинополь и приняла монашеский постриг.

Никифор получил отличное образование и еще в юности увлекался чтением духовной литературы и изучением Священного Писания. Служил советником во дворе императора Льва IV и вел добродетельную жизнь, активно защищая святые иконы. Впоследствии он оставил светскую жизнь и поселился вблизи Босфора, где основал монастырь и построил церковь.

В 815 году, во время правления императора Льва, Никифора сослали в монастырь из-за его противостояния ереси и защиты святых икон. После тринадцати лет изгнания святой Никифор умер. Его мощи, пролежавшие в земле девятнадцать лет, были торжественно перенесены в Константинополь.

Святой Никифор презирает иконоборца Иоанна Грамматика (иллюстрация: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 2 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • ходить в лес
  • устраивать громкие празднества и веселье
  • ссориться или ругаться

Также не рекомендуется заниматься сухой уборкой, потому что это может принести несчастье и финансовые проблемы.

Народные приметы и традиции этого дня

  • воробьи играют - в ближайшее время будет хорошая погода
  • западный ветер - к похолоданию
  • с самого утра бледное солнце, как в тумане - погода будет теплой и тихой
  • идет дождь - к большому урожаю грибов
  • вечером солнце закрыли облака - ждите дождя
  • соловей поет всю ночь - будет хорошая погода

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Яков, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Дмитрий, Константин, Ульяна, Юлиана, Андрей, Петр, Марина, Мария, Ян

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День работников водного хозяйства
  • День работников местной промышленности
  • Международный день очистки водоемов
  • Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения
  • День здорового питания

Напомним, ранее уже появился церковный календарь праздников на июнь.

Читайте также церковный календарь на лето 2024 года.

При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ, а также Sogodni Svyato и Википедия.

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