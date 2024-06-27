1984 рік: співачка Джамала показала своє рідкісне дитяче фото

Джамала у дитинстві

На опублікованому в мережі кадрі можна побачити майбутню зірку сцени у період її життя у селі Кючюк-Озен (Малоріченське), де на той момент жила родина. Джамала уточнила, що світлина була зроблена у 1984 році. Виходить, що на ній співачці близько року.

Джамала у 1984 році (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Пост артистки був приурочений до Дня кримськотатарського прапора. Окрім дитячого кадру, вона також поділилася іншими знімками, на яких постала з зі стягом своєї батьківщини.

"Народ! Вітчизна! Крим! Мій прапор", - йдеться у підписі до публікації.

Як відреагувала мережа

Користувачі мережі засипали знаменитість компліментами, а також зізналися, що, так само як і Джамала, сумують за Кримом, який продовжує перебувати під окупацією росіян. Тим не менше, юзери висловлюють сподівання щодо того, що півострів в майбутньому все ж повернеться назад до України:

"Джамала - ікона!"

"Наш любий Крим! Ми сумуємо!"

"А погляд не змінився"

"Дякуємо, що ділитеся культурою та традиціями свого народу!".

Артистка показала фото з кримськотатарським стягом (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Що відомо про родину Джамали

Українська співачка народилася у родині кримського татарина Аліма Джамаладінова та вірменки Галини Тумасової (Тумасян). Родина жила у Мелітополі, а наприкінці 1880-х років перебралася до села Малоріченське, про яке вже згадувалося вище. Воно розташоване під Алуштою.

Зірка не забуває про свої корені та не втрачає нагоди нагадати про батьківщину як у соцмережах, так і під час публічних заходів чи виступів.

До слова, раніше виконавиця розповідала про значення кримськотатарського стягу. Блакитний колір символізує небо, а золотий символ - герб кримських ханів Гіреїв (Гіраїв), які в XV столітті створили у Криму свою державу.

Джамала зізнавалася, що для неї цей прапор - символ свободи, сили та єднання, як і український.

Співачка має кримськотатарське походження (Фото: instagram.com/jamalajaaa)