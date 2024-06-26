Вірастюк зворушив мережу спогадами про старшого сина Адама на честь його дня народження (фото)

26 червня старшому синові Василя Вірастюка виповнюється 21 рік, і з цієї нагоди спортсмен поділився у соцмережах зворушливою розповіддю та фото. Він пригадав, яким було народження хлопця, а також залишив для нього теплі слова.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку стронгмена.

Вірастюк привітав сина з днем народження

50-річний чоловік оприлюднив архівний кадр, на якому позував з маленьким Адамом. Малюк стоїть поруч зі своїм зірковим батьком, тримає його за руку та демонструє допитливий погляд. Вірастюк зображений на світлині із посмішкою.

Вірастюк з сином Адамом (Фото: instagram.com/vasylvirastyuk)

"Трішки передісторії та спогадів про той самий День, його я пам'ятаю детально...Час до народження первістка. Тут потрібно сказати, що ми на той момент проживали і працювали з Світланою у Львові, в орендованій квартирі, з моїм ненормованим робочим графіком", - йдеться у пості політика.

Заслужений майстер спорту України зізнався, що до цієї вагітності ні він, ні його тодішня обраниця Світлана не були готові.

"До вагітності та народження дитини Світлана була не готова ні психологічно, ні морально. Мені на той момент було 29, їй 25 років... Коли дізнались про вагітність, 3 дні ми не розмовляли, потім я Світлану переконав, що народжувати потрібно, що саме час для цього", - зауважив силач.

"Ще до народження ми вирішили, що дружина поїде в Київ, буде у батьків, та під наглядом лікарів-акушерів", - продовжив ділитися спогадами він.

"Вже перебуваючи в Києві, ще зранку відвіз Світлану в пологовий, тому як з'явились певні моменти, схожі на перші потуги. Десь в районі обіду почались перейми, а згодом мені повідомили про народження сина. Моїм переживанням та емоціям не було меж", - також йдеться у джерелі.

Наостанок Володар титулу "Найсильніша людина світу" залишив для свого первістка теплі привітання з нагоди свята. Він побажав йому залишатися доброю та чуйною людиною, а також зустріти кохання всього свого життя.

"Хочу побажати синові залишатись людиною, бути чуйним та добрим до людей, але в той самий момент не давати можливості будь кому "залазити" на голову. Друзів справжніх, товаришів надійних та кохану на все життя. Легкої долі тобі, Сину!", - написав він.

Спортсмен з першою дружиною Світланою - мамою Адама (Фото: скриншот)

Що відомо про особисте життя спортсмена

Нагадаємо, Адам народився у шлюбі Василя Вірастюка з чемпіонкою України з фітнесу Світланою Забіякою. Життя спортсменки трагічно обірвалося під час відпочинку на одному з гірськолижних курортів Туреччини.

Після трагедії знаменитість одружився вдруге - з жінкою на ім'я Інна. У шлюбі у пари народилося ще двоє синів: Олег та Сашко. Після 15 років разом пара оголосила про розлучення.

Вірастюк з другою дружиною Інною (Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk)

А нещодавно Вірастюк підтвердив нові стосунки з коханою на ім'я Ірина, яка народила йому ще одного сина.

Закохані, як відомо, познайомилися ще у 2019, активно почали спілкуватися у 2021, а під час повномасштабної війни зблизилися ще більше - у той період, коли його друга дружина Ірина перебувала за кордоном разом з дітьми.

Нинішня обраниця зірки (Фото: instagram.com/vasylvirastyuk)