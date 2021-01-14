19-летний украинец, мечтающий стать поваром, нуждается в операции: он не перестает верить

Игорь Собчук нуждается в вашей помощи (коллаж РБК-Украина)

19-летний Игорь Собчук из Тернопольской области ежедневно вынужден бороться за свою жизнь. Он с детства болеет наследственным нефритом (воспаление почек). А больше года назад у него отказали почки и он очень нуждается в операции.

К сожалению, все это время он вынужден ждать донорских почек. Парень каждый день очень надеется и верит в чудо.Иногда борьба настолько истощает и забирает последние силы, у Игоря опускаются руки. Об этом пишет "Файне місто". Но его сдерживает любовь родных.

Более того, на этот раз он решил испытать еще один шанс на полноценную жизнь - стать на очередь по донорским органом еще и во Львове. Чтобы сделать это, опять же нужны средства, и немалые.

"Пока донора не нашли, мне приходится периодически ездить в Минск, чтобы восстановить документы и сдать анализы. Таких процедур в Украине не делают, а сделать это онлайн невозможно. В феврале мне снова нужно ехать в Минск на обследование и восстановление в очереди. Для этого мне нужно 18 000 - 10 на анализы и 8 - на дорогу", - рассказывает Игорь.

Игорь Собчук нуждается в операции на почки (фото: fainemisto.tv)

У парня есть мечта - он хочет стать поваром. Из-за заболевания юноша не имел возможности поступить в вуз или профессионально-техническое училище - почки отказали практически сразу после окончания школы.

Средства на лечение Игоря Собчука можно перечислить на карточку ПриватБанка: 4149499115367490 (Собчук Игорь Игоревич).

Телефон: 097 749 97 67.

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