19-річний українець, який мріє стати кухарем, потребує операції: він не перестає вірити

Ігор Собчук потребує вашої допомоги (колаж РБК-Україна)

19-річний Ігор Собчук з Тернопільської області щодня змушений боротися за своє життя. Він з дитинства хворіє спадковим нефритом (запалення нирок). А більше року тому у нього відмовили нирки і він потребує операції.

На жаль, все це час він змушений чекати донорських нирок. Хлопець кожен день дуже сподівається і вірить у диво. Іноді боротьба настільки виснажує і забирає останні сили, в Ігоря опускаються руки. Про це пише "Файне місто". Але його стримує любов рідних.

Мало того, на цей раз він вирішив випробувати ще один шанс на повноцінне життя - стати на чергу за донорським органом ще й у Львові. Щоб зробити це, знову ж таки потрібні кошти, і чималі.

"Поки донора не знайшли, мені доводиться періодично їздити в Мінськ, щоб відновити документи і здати аналізи. Таких процедур в Україні не роблять, а зробити це онлайн неможливо. У лютому мені знову потрібно їхати в Мінськ на обстеження і відновлення в черзі. Для цього мені потрібно 18 000 - 10 на аналізи і 8 - на дорогу", - розповідає Ігор.

Ігор Собчук потребує операції на нирки (фото: fainemisto.tv)

У хлопця є мрія - він хоче стати кухарем. Через захворювання юнак не мав можливості вступити до вищого навчального закладу або професійно-технічне училище - нирки відмовили практично відразу після закінчення школи.

Кошти на лікування Ігоря Собчука можна перерахувати на картку Приватбанку: 4149499115367490 (Собчук Ігор Ігорович).

Телефон: 097 749 97 67.

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