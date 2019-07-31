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19-летний украинец, который мечтает стать поваром, нуждается в помощи

STYLERЖизнь    31.07.2019 - 11:15
19-летний украинец, который мечтает стать поваром, нуждается в помощи
Игорь Собчук нуждается в помощи (фото из личного архива парня)

Юный Игорь Собчук уже больше года ждет пересадку почки

19-летний Игорь Собчук из Тернопольской области ежедневно вынужден бороться за свою жизнь. Он с детства болеет наследственным нефритом (воспаление почек). А больше года назад у парня отказали почки.

Сегодня Игорь преодолевает сотни километров, чтобы сдать кровь на анализы в Беларуси.

19-летний украинец, который мечтает стать поваром, нуждается в помощи

Игорь Собчук (фото из личного архива парня)

"Я уже давно борюсь с болезнью, мне нужно колоть уколы трижды в неделю. Стоимость - 2600 гривен за 5 уколов. Сейчас мои анализы - бесплатные, но дорога выходит до 10 тысяч гривен. В Беларусь я езжу, потому что стою там в очереди на пересадку почки. Когда она произойдет - неизвестно. Но ездить туда нужно все время", - говорит Игорь и добавляет, что ждет пересадку почки уже больше года.

 

Игорь Собчук нуждается в помощи

На процедуру гемодиализа парень ездит каждую неделю за 50 км.

"Целый год я лечился в клинике "Охмадет" в Киеве, месяц лежал в реанимации. А когда исполнилось 18 лет, меня отправили на гемодиализ по месту жительства. После гемодиализа чувствую себя плохо - давление, трудно дышать. Только немного станет легче, снова надо ехать на эту процедуру", - говорит Игорь.

19-летний украинец, который мечтает стать поваром, нуждается в помощи

Игорь Собчук (фото из личного архива парня)

С тех пор, как юноша начал сбор средств в социальных сетях - получил поддержку сотен людей. Среди которых много совсем незнакомых. Всем им парень очень благодарен за поддержку.

19-летний украинец, который мечтает стать поваром, нуждается в помощи

Игорь Собчук (фото из личного архива парня)

Сейчас Игорь Собчук не имеет возможности учиться, ведь здоровье не позволяет. Он говорит, что мечтает когда-нибудь стать поваром.

Средства на лечение Игоря Собчука можно перечислить на карточку ПриватБанка: 4149499115367490 (Собчук Игорь Игоревич). Телефон: 097 749 97 67.

19-летний украинец, который мечтает стать поваром, нуждается в помощи

Игорь Собчук (фото из личного архива парня)

Напомним, что за жизнь борется учительница начальных классов Наталья Біткіна, которая пострадала в страшном ДТП на трассе Одесса-Рени.

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