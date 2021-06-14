Победитель "Голосу країни" пошел работать на кассу: был карантин, все закрывалось

Победитель популярного украинского шоу "Голос країни" Роман Сасанчин , который недавно объявил о своем решении жениться , признался, что работал кассиром после окончания проекта.

Об этом он рассказал в программе "Город просыпается" на канале Kyiv.LIVE .

По словам Романа, он не из тех, кто звонит родителям и просит денег.

"Получилось так, что мне не повезло: когда закончился "Голос", началась пандемия. Усиливали карантин, все закрывалось. Приглашение на выступления отменялись или переносились. Я не хотел быть человеком, который звонит: "папа, мама, дайте мне денег". Решил просто пойти и заработать. Было и такое, что на кассе узнавали ", - отметил Роман.

В это тяжелое время 19-летнего парня поддерживала его возлюбленная - Иванна, которой он недавно сделал предложение руки и сердца.

"Мы много прошли вместе. Иванка работала со мной в магазине. Мы переехали в Киев в пустую квартиру, надо было с чего-то начинать. И мы вместе решили пойти работать в магазин, чтобы что-то заработать. Она на самом деле большая молодец. Я бы каждому пожелал такую девушку. Когда мне пришлось сидеть в Тернополе полтора месяца, чтобы маме помочь, она готовила супчики и все, что мама хотела", - вспоминает Роман.

В это же тяжелое время тяжело заболела мама певца - у нее был коронавирус в тяжелой форме. За ее жизнь пришлось побороться. Исполнитель решил посвятить песню своему главному человеку - маме.

Маме Романа композиция помогала думать о хорошем и не падать духом. Она постоянно просила включить ее, когда была в больнице.

Роман Сасанчин решил сам заработать деньги