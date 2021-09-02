19-річний переможець "Голосу країни" вирішив змінити своє життя: співак залишає Київ
Роман Сасанчин разом зі своєю вагітною 23-річною дівчиною Іванною вирішили переїхати з Києва в Тернопільську область. Пара шукає квартиру в місті Чортків.
Про це дівчина написала в Instagram-сторіз.
Скріншот з Instagram
Зазначимо, що після перемоги в шоу "Голос країни" в 2020 році 19-річний Роман Сасанчин отримав квартиру в Києві. Він був дуже радий, адже у нього з'явився шанс переїхати в столицю і продовжити кар'єру співака.
Але все виявилося не просто. Нова квартира була від забудовника, і там потрібен ремонт, грошей на який у хлопця не було. Тому він їздив за кордон на заробітки і навіть працював касиром у супермаркеті.
Схоже, що необхідну суму зібрати йому так і не вдалося. Тим більше, що у молодого артиста був не простий рік. Його мама важко перехворіла на коронаіврус і на її лікування знадобилося багато коштів. Сасанчин навіть просив допомоги в мережі. На щастя, його маму врятували.
В даний момент вони разом з дівчиною чекають дитину. При цьому користувачі мережі припускають, що Сасанчин вирішив продати свою квартиру в Києві, але офіційно про це нічого не відомо.
Цікаво, що пара планує пологи зняти на відео.
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, дружина Сасанчина розповіла, як протікає її вагітність. Дівчина зізналася, що вагітність не була запланованою, вона трапилася несподівано.