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19-річний переможець "Голосу країни" вирішив змінити своє життя: співак залишає Київ

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Києва, Четвер 02 вересня 2021 15:44
19-річний переможець "Голосу країни" вирішив змінити своє життя: співак залишає Київ Колаж РБК-Україна: Роман Сасанчин разом з коханою переїжджає з Києва під Тернопіль
Автор: Роман Мирончук

Роман Сасанчин разом зі своєю вагітною 23-річною дівчиною Іванною вирішили переїхати з Києва в Тернопільську область. Пара шукає квартиру в місті Чортків.

Про це дівчина написала в Instagram-сторіз.

19-річний переможець &quot;Голосу країни&quot; вирішив змінити своє життя: співак залишає Київ

Скріншот з Instagram

Зазначимо, що після перемоги в шоу "Голос країни" в 2020 році 19-річний Роман Сасанчин отримав квартиру в Києві. Він був дуже радий, адже у нього з'явився шанс переїхати в столицю і продовжити кар'єру співака.

Але все виявилося не просто. Нова квартира була від забудовника, і там потрібен ремонт, грошей на який у хлопця не було. Тому він їздив за кордон на заробітки і навіть працював касиром у супермаркеті.

Схоже, що необхідну суму зібрати йому так і не вдалося. Тим більше, що у молодого артиста був не простий рік. Його мама важко перехворіла на коронаіврус і на її лікування знадобилося багато коштів. Сасанчин навіть просив допомоги в мережі. На щастя, його маму врятували.

В даний момент вони разом з дівчиною чекають дитину. При цьому користувачі мережі припускають, що Сасанчин вирішив продати свою квартиру в Києві, але офіційно про це нічого не відомо.

Цікаво, що пара планує пологи зняти на відео.

19-річний переможець &quot;Голосу країни&quot; вирішив змінити своє життя: співак залишає Київ

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, дружина Сасанчина розповіла, як протікає її вагітність. Дівчина зізналася, що вагітність не була запланованою, вона трапилася несподівано.

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