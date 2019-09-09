19-летний экс-узник Кремля сделал предложение своей девушке: она сказала "да"

Бывший узник Кремля - 19-летний моряк Андрей Эйдер, которого освободили в рамках обмена пленными 7 сентября, первое, что сделал на свободе - обручился со своей возлюбленной. Он признался девушке в любви и подарил ей обручальное кольцо. О том, что для него сейчас главное, он рассказал в передаче "Сніданок з 1+1".

Самый молодой из всех узников Кремля рассказал, что самое главное для него сейчас - это быть с близкими людьми. По его словам, в Лефортовской тюрьме он писал письма родным, но тюремщики правили их и вычеркивали из посланий слова "Слава Украине".

В ближайшее время он планирует заняться своим здоровьем, пройти полное медицинское обследование и вылечиться. Также скоро выйдет его сборник стихов. По словам парня, он даже в плену не оставлял писать их.

На странице в Facebook Андрея появилось фото его девушки с обручальным кольцом на пальце.

Фото: Девушка Андрея (Facebook)

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