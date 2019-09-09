19-річний екс-в'язень Кремля зробив пропозицію своїй дівчині: вона сказала "так"

Колишній в'язень Кремля - 19-річний моряк Андрій Эйдер, якого звільнили в рамках обміну полоненими 7 вересня, перше, що зробив на волі - заручився зі своєю коханою. Він зізнався дівчині в коханні і подарував їй обручку. Про те, що для нього головне, він розповів у передачі "Сніданок з 1+1".

Наймолодший з усіх в'язнів Кремля розповів, що саме головне для нього зараз - це бути з близькими людьми. За його словами, у Лефортовській в'язниці він писав листи рідним, але тюремники правили їх і викреслювали з послань слова "Слава Україні".

Найближчим часом він планує зайнятися своїм здоров'ям, пройти повне медичне обстеження і вилікуватися. Також скоро вийде його збірка поезій. За словами хлопця, він навіть у полоні не полишав писати їх.

На сторінці в Facebook Андрія з'явилося його фото дівчини з обручкою на пальці.

Фото: Дівчина Андрія (Facebook)

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