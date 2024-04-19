19 квітня: що треба зробити для багатства у родині, у кого День ангела

Історія цього дня

Цей день припадає на пам'ять преподобного Іоанна Печерника, який жив у VIII столітті в Іудеї.

Інформації про цього святого збереглося небагато. У юності Іоанн вирішив покинути світське життя і приєднатися до Лаври преподобного Харитона. Ця лавра розташовувалася недалеко від Вифлеєма, поруч з Мертвим морем, і відома як Стара (древня) або Суккійська Лавра.

Там Іоанн оселився і присвятив своє життя служінню Богу. Його посвятили в сан пресвітера, і його прозвали Ветхопечерником. У монастирі Іоанн завершив свою земну подорож, "вчинивши добре в усьому".

До святого Іоанна часто звертаються за захистом від злодіїв та швидким пошуком вкрадених речей.

За народними традиціями цей день вважається сприятливим для початку нових справ, зокрема фінансових, і вдалим для подорожей. Кажуть, що в день пам'яті святого слід обов'язково допомогти бездомним тваринам і людям. Вважається, що будь-яка подібна допомога приверне до дому благополуччя, але відмова може спричинити фінансові труднощі.

Головні прикмети дня

тепло цього дня - кінець травня буде холодним, а якщо холодно - то теплим;

береза вже розпустилася, а вільха тільки почала - літо буде спекотним;

похмурий і дощовий день видався - червень буде сонячний і сухий.

Що не можна робити цього дня

Серед заборон на цей день входить уникати сварок, скандалів, лайки, лихослов'я, відмовлятися в допомозі, особливо бездомним людям і тваринам.

Триває Великий піст, і тим, хто поститься, заборонено вживати скоромні продукти протягом посту, а в цей день належить сухоїдіння.

Народні прикмети радять уникати думок про погане, оскільки вони мають сильну енергетику й можуть матеріалізуватися. Також краще утриматися від давання в борг грошей і уникати розлучень, оскільки, за повір'ям, це може призвести до тривалого одруження.

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Антон, Віктор, Георгій, Димитрій, Іван і Семен.