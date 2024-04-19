19 апреля: что нужно сделать для богатства в семье, у кого День ангела

19 апреля по новому церковному календарю православные отмечают память преподобного Иоанна Печерника, известного также как Иоанн Ветхопечерник в народном календаре.
О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.
Этот день приходится на память преподобного Иоанна Печерника, жившего в VIII веке в Иудее.
Информации об этом святом сохранилось немного. В юности Иоанн решил покинуть светскую жизнь и присоединиться к Лавре преподобного Харитона. Эта лавра располагалась недалеко от Вифлеема, рядом с Мертвым морем, и известна как Старая (древняя) или Суккийская Лавра.
Там Иоанн поселился и посвятил свою жизнь служению Богу. Его освятили в сан пресвитера, и его прозвали Ветхопечерником. В монастыре Иоанн завершил свое земное путешествие, "совершив хорошо во всем".
К святому Иоанну часто обращаются за защитой от воров и скорым поиском украденных вещей.
По народным традициям этот день считается благоприятным для начала новых дел, в том числе финансовых, и удачным для путешествий. Говорят, что в день памяти святого следует обязательно помочь бездомным животным и людям. Считается, что любая подобная помощь привлечет дом благополучия, но отказ может повлечь за собой финансовые трудности.
Среди запретов на этот день входит избегать ссор, скандалов, брани, сквернословия, отказываться в помощи, особенно бездомным людям и животным.
Продолжается Великий пост, и постящимся запрещено употреблять скоромные продукты в течение поста, а в этот день принадлежит сухоядению.
Народные приметы советуют избегать мыслей о плохом, поскольку они обладают сильной энергетикой и могут материализоваться. Также лучше воздержаться от дачи взаймы денег и избегать разводов, поскольку, по поверью, это может привести к длительной женитьбе.
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Антон, Виктор, Георгий, Димитрий, Иоанн и Семен.
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