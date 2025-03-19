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19 березня: яке свято, що не можна робити і народні прикмети

Яке свято сьогодні, 19 березня, за церковним календарем (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

19 березня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святих мучеників Хрисанфа і Дарії. До кінця року залишається 287 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 19 березня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

Православне свято, яке відзначають 19 березня, присвячене вшануванню пам’яті святих мучеників Хрисанфа і Дарії, які жили у III столітті.

Хрисанф та Дарія були мешканцями Риму. Хрисанф походив із впливової та заможної родини язичників, отримав чудову освіту й захоплювався читанням.

Одного разу він ознайомився з Новим Заповітом і вирішив знайти священника. Коли ж зустрів його, то прийняв хрещення. Проте його батько не бажав, щоб син перейшов у християнство, і намагався будь-якими способами відвернути його від нової віри. 

Одним із таких кроків стало весілля Хрисанфа з вродливою дівчиною Дарією. Проте чоловік поділився з дружиною своїми переконаннями, і вони обоє вирішили присвятити себе Богові: хоч залишалися в шлюбі, але жили окремо та заснували чоловічу і жіночу християнські громади.

У період гонінь на християн подружжя схопили й піддали жорстоким катуванням, намагаючись змусити зректися віри, однак вони залишилися непохитними. Багато людей, які були свідками їхніх страждань і чудес, що відбувалися з ними, самі увірували в Христа. Усі вони прийняли мученицьку смерть.

Що не можна робити 19 березня

У день церковного свята 19 березня слід уникати сварок, пліток, хвастощів, заздрощів, осуду, відмов у допомозі та сумних думок. Церква засуджує брехню, жадібність і лінь.

Оскільки триває Великий піст, тим, хто його дотримується, цього дня рекомендується сухоїдіння. Важливо пам’ятати, що головне в пості - не лише обмеження в їжі, а й чистота думок, контроль над словами та вчинками.

Згідно з народними прикметами, цього дня не можна сумувати, плакати й сваритися з другою половинкою, інакше рік буде наповнений печалями та конфліктами. Також не варто носити подертий одяг і ледарювати, адже це може призвести до фінансових труднощів і невдач.
Наприкінці березня птахи ведуть вже активне життя (фото: Freepik.com) 

Народні прикмети і традиції 19 березня

  • Якщо з’явилися проліски, значить, час починати посівні роботи.
  • Ранковий мороз 19 березня віщує ще 40 днів схожої погоди.
  • Якщо крига на річках опускається під воду, рік може бути неврожайним і складним.
  • Теплий день обіцяє сухе та вітряне літо.
  • Дощова погода вказує на відсутність посухи влітку.
  • Якщо зацвіла верба, пасічникам час виставляти вулики з бджолами.
  • Нічне небо без зірок - до теплих днів.

У кого День ангела 19 березня

19 березня День ангела відзначають 

  • Інокентій
  • Дмитро
  • Софія
  • Іван
  • Дарина.

За старим стилем іменини у Максима, Федора, Аркадія, Костянтина, Олени.

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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.

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