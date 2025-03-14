Чим православний Великдень відрізняється від католицького: основні моменти

Світле Христове Воскресіння (або ж Великдень) - одне з найбільших християнських свят, яке відзначається в усьому світі. Проте православні й католики не завжди відзначають його в один день, а також мають деякі відмінності у традиціях і символах.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

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Чим православний Великдень відрізняється від католицького

Попри те, що Великдень є одним із найважливіших свят для християн у всьому світі, між православними й католицькими традиціями існує низка відмінностей.

Перш за все, православний та католицький Великдень може не співпадати за датами, адже "вираховується" за різними церковними календарями (у православних - за юліанським або новоюліанським, у католиків - за григоріанським).

По-друге, під час Великого посту, що передує Світлому Христовому Воскресінню, православним вірянам рекомендується обмежити себе у вживанні м'яса, молока, масла, інших молочних продуктів, яєць, риби (крім визначених днів), інших продуктів тваринного походження.

Тим часом серед католиків подібна заборона існує лише щодо м'ясних продуктів (а суворого посту вони дотримуються лише у певні дні).

Пасхальна служба у православних храмах починається пізно ввечері у Велику Суботу та триває до ранку неділі - Великодня. Католики ж починають відзначати свято раніше - у Страсну суботу (у цей день відбувається богослужіння Надвечір'я Великодня).

Серед православних християн існує традиція особливого вітання на Великдень словами: "Христос Воскрес!" та відповіддю: "Воістину Воскрес!". Однак серед католиків подібна практика не так поширена.

Насамкінець основними символами православного свята можна вважати паски, крашанки та вербу. Тоді як символом Великодня для католиків є також кролик (що знаменує процвітання та успіх), а головною стравою вважається м'ясо (кролика, індички або курки).

Коли відзначати свято цього року православним і католикам

В цілому для обчислення дати Великодня всі християни користуються головним правилом: Великдень відзначають у першу неділю після першого повного місяця, який настає після дня весняного рівнодення (21 березня).

У Православній Церкві України раніше пояснювали, що дата святкування Великодня є спільною і для тих, хто дотримується старого (юліанського) церковного календаря, і для тих, хто живе за новим (новоюліанським).

"Адже календарна традиція щодо обчислення Пасхалії є загальною для всіх Помісних Православних Церков", - уточнили у ПЦУ.

Водночас православні та католики використовують для розрахунку дати Великодня різні пасхалії, тому не завжди святкують цю важливу подію в один день (востаннє всі християни відзначали торжество разом 16 квітня 2017 року).

Примітно, що цього року дата Світлого Христового Воскресіння співпадає для всіх християн. Великдень українці відзначатимуть у неділю, 20 квітня.

Великдень в Україні у 2025 році (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)