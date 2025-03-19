19 марта: какой праздник, что нельзя делать и народные приметы

Что за церковный праздник сегодня

Православный праздник, который отмечают 19 марта, посвященный чествованию памяти святых мучеников Хрисанфа и Дарии, живших в III веке.

Хрисанф и Дария были жителями Рима. Хрисанф происходил из влиятельной и состоятельной семьи язычников, получил прекрасное образование и увлекался чтением.

Однажды он ознакомился с Новым Заветом и решил найти священника. Когда же встретил его, то принял крещение. Однако его отец не желал, чтобы сын перешел в христианство, и пытался любыми способами отвратить его от новой веры.

Одним из таких шагов стала свадьба Хрисанфа с красивой девушкой Дарией. Однако муж поделился с женой своими убеждениями, и они оба решили посвятить себя Богу: хоть оставались в браке, но жили отдельно и основали мужскую и женскую христианские общины.

В период гонений на христиан супругов схватили и подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить отречься от веры, однако они остались непоколебимыми. Многие люди, которые были свидетелями их страданий и чудес, происходивших с ними, сами уверовали во Христа. Все они приняли мученическую смерть.

Что нельзя делать 19 марта

В день церковного праздника 19 марта следует избегать ссор, сплетен, хвастовства, зависти, осуждения, отказов в помощи и грустных мыслей. Церковь осуждает ложь, жадность и лень.

Поскольку продолжается Великий пост, тем, кто его придерживается, в этот день рекомендуется сухоядение. Важно помнить, что главное в посте - не только ограничение в еде, но и чистота мыслей, контроль над словами и поступками.

Согласно народным приметам, в этот день нельзя грустить, плакать и ссориться со второй половинкой, иначе год будет наполнен печалями и конфликтами. Также не стоит носить рваную одежду и бездельничать, ведь это может привести к финансовым трудностям и неудачам.

В конце марта птицы ведут уже активную жизнь (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 19 марта

Если появились подснежники, значит, время начинать посевные работы.

Утренний мороз 19 марта предвещает еще 40 дней похожей погоды.

Если лед на реках опускается под воду, год может быть неурожайным и сложным.

Теплый день обещает сухое и ветреное лето.

Дождливая погода указывает на отсутствие засухи летом.

Если зацвела ива, пасечникам пора выставлять ульи с пчелами.

Ночное небо без звезд - к теплым дням.

У кого День ангела 19 марта

19 марта День ангела отмечают

Иннокентий

Дмитрий

София

Иван

Дарья.

По старому стилю именины у Максима, Федора, Аркадия, Константина, Елены.

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