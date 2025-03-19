19 марта: какой праздник, что нельзя делать и народные приметы

19 марта православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святых мучеников Хрисанфа и Дарьи. До конца года остается 287 дней до конца года.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 19 марта и у кого День ангела.
Православный праздник, который отмечают 19 марта, посвященный чествованию памяти святых мучеников Хрисанфа и Дарии, живших в III веке.
Хрисанф и Дария были жителями Рима. Хрисанф происходил из влиятельной и состоятельной семьи язычников, получил прекрасное образование и увлекался чтением.
Однажды он ознакомился с Новым Заветом и решил найти священника. Когда же встретил его, то принял крещение. Однако его отец не желал, чтобы сын перешел в христианство, и пытался любыми способами отвратить его от новой веры.
Одним из таких шагов стала свадьба Хрисанфа с красивой девушкой Дарией. Однако муж поделился с женой своими убеждениями, и они оба решили посвятить себя Богу: хоть оставались в браке, но жили отдельно и основали мужскую и женскую христианские общины.
В период гонений на христиан супругов схватили и подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить отречься от веры, однако они остались непоколебимыми. Многие люди, которые были свидетелями их страданий и чудес, происходивших с ними, сами уверовали во Христа. Все они приняли мученическую смерть.
В день церковного праздника 19 марта следует избегать ссор, сплетен, хвастовства, зависти, осуждения, отказов в помощи и грустных мыслей. Церковь осуждает ложь, жадность и лень.
Поскольку продолжается Великий пост, тем, кто его придерживается, в этот день рекомендуется сухоядение. Важно помнить, что главное в посте - не только ограничение в еде, но и чистота мыслей, контроль над словами и поступками.
Согласно народным приметам, в этот день нельзя грустить, плакать и ссориться со второй половинкой, иначе год будет наполнен печалями и конфликтами. Также не стоит носить рваную одежду и бездельничать, ведь это может привести к финансовым трудностям и неудачам.
19 марта День ангела отмечают
По старому стилю именины у Максима, Федора, Аркадия, Константина, Елены.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.