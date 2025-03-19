19 березня: яке свято, що не можна робити і народні прикмети

19 березня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святих мучеників Хрисанфа і Дарії. До кінця року залишається 287 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 19 березня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

Православне свято, яке відзначають 19 березня, присвячене вшануванню пам’яті святих мучеників Хрисанфа і Дарії, які жили у III столітті.

Хрисанф та Дарія були мешканцями Риму. Хрисанф походив із впливової та заможної родини язичників, отримав чудову освіту й захоплювався читанням.

Одного разу він ознайомився з Новим Заповітом і вирішив знайти священника. Коли ж зустрів його, то прийняв хрещення. Проте його батько не бажав, щоб син перейшов у християнство, і намагався будь-якими способами відвернути його від нової віри.

Одним із таких кроків стало весілля Хрисанфа з вродливою дівчиною Дарією. Проте чоловік поділився з дружиною своїми переконаннями, і вони обоє вирішили присвятити себе Богові: хоч залишалися в шлюбі, але жили окремо та заснували чоловічу і жіночу християнські громади.

У період гонінь на християн подружжя схопили й піддали жорстоким катуванням, намагаючись змусити зректися віри, однак вони залишилися непохитними. Багато людей, які були свідками їхніх страждань і чудес, що відбувалися з ними, самі увірували в Христа. Усі вони прийняли мученицьку смерть.

Що не можна робити 19 березня

У день церковного свята 19 березня слід уникати сварок, пліток, хвастощів, заздрощів, осуду, відмов у допомозі та сумних думок. Церква засуджує брехню, жадібність і лінь.

Оскільки триває Великий піст, тим, хто його дотримується, цього дня рекомендується сухоїдіння. Важливо пам’ятати, що головне в пості - не лише обмеження в їжі, а й чистота думок, контроль над словами та вчинками.

Згідно з народними прикметами, цього дня не можна сумувати, плакати й сваритися з другою половинкою, інакше рік буде наповнений печалями та конфліктами. Також не варто носити подертий одяг і ледарювати, адже це може призвести до фінансових труднощів і невдач.

Наприкінці березня птахи ведуть вже активне життя (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 19 березня

Якщо з’явилися проліски, значить, час починати посівні роботи.

Ранковий мороз 19 березня віщує ще 40 днів схожої погоди.

Якщо крига на річках опускається під воду, рік може бути неврожайним і складним.

Теплий день обіцяє сухе та вітряне літо.

Дощова погода вказує на відсутність посухи влітку.

Якщо зацвіла верба, пасічникам час виставляти вулики з бджолами.

Нічне небо без зірок - до теплих днів.

У кого День ангела 19 березня

19 березня День ангела відзначають

Інокентій

Дмитро

Софія

Іван

Дарина.

За старим стилем іменини у Максима, Федора, Аркадія, Костянтина, Олени.

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