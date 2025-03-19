19 марта: какой праздник, что нельзя делать и народные приметы
19 марта православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святых мучеников Хрисанфа и Дарьи. До конца года остается 287 дней до конца года.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 19 марта и у кого День ангела.
Что за церковный праздник сегодня
Православный праздник, который отмечают 19 марта, посвященный чествованию памяти святых мучеников Хрисанфа и Дарии, живших в III веке.
Хрисанф и Дария были жителями Рима. Хрисанф происходил из влиятельной и состоятельной семьи язычников, получил прекрасное образование и увлекался чтением.
Однажды он ознакомился с Новым Заветом и решил найти священника. Когда же встретил его, то принял крещение. Однако его отец не желал, чтобы сын перешел в христианство, и пытался любыми способами отвратить его от новой веры.
Одним из таких шагов стала свадьба Хрисанфа с красивой девушкой Дарией. Однако муж поделился с женой своими убеждениями, и они оба решили посвятить себя Богу: хоть оставались в браке, но жили отдельно и основали мужскую и женскую христианские общины.
В период гонений на христиан супругов схватили и подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить отречься от веры, однако они остались непоколебимыми. Многие люди, которые были свидетелями их страданий и чудес, происходивших с ними, сами уверовали во Христа. Все они приняли мученическую смерть.
Что нельзя делать 19 марта
В день церковного праздника 19 марта следует избегать ссор, сплетен, хвастовства, зависти, осуждения, отказов в помощи и грустных мыслей. Церковь осуждает ложь, жадность и лень.
Поскольку продолжается Великий пост, тем, кто его придерживается, в этот день рекомендуется сухоядение. Важно помнить, что главное в посте - не только ограничение в еде, но и чистота мыслей, контроль над словами и поступками.
Согласно народным приметам, в этот день нельзя грустить, плакать и ссориться со второй половинкой, иначе год будет наполнен печалями и конфликтами. Также не стоит носить рваную одежду и бездельничать, ведь это может привести к финансовым трудностям и неудачам.
В конце марта птицы ведут уже активную жизнь (фото: Freepik.com)
Народные приметы и традиции 19 марта
- Если появились подснежники, значит, время начинать посевные работы.
- Утренний мороз 19 марта предвещает еще 40 дней похожей погоды.
- Если лед на реках опускается под воду, год может быть неурожайным и сложным.
- Теплый день обещает сухое и ветреное лето.
- Дождливая погода указывает на отсутствие засухи летом.
- Если зацвела ива, пасечникам пора выставлять ульи с пчелами.
- Ночное небо без звезд - к теплым дням.
У кого День ангела 19 марта
19 марта День ангела отмечают
- Иннокентий
- Дмитрий
- София
- Иван
- Дарья.
По старому стилю именины у Максима, Федора, Аркадия, Константина, Елены.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.