До 18 тысяч гривен! Украинцам раздадут деньги: кто и сколько может получить

Украинские беженцы, которые вернутся домой из-за границы, смогут получить денежную помощь в размере 18 тис. грн в месяц.

О том, кто и как сможет получить выплаты, читайте в материале ниже.

Как украинцам получить выплаты

24 августа стартовал третий круг стипендиальной программы Vidnova Fellowship Ukraine. Средства получат 50 художников, активистов и культурных деятелей, которые хотят продолжить свою деятельность в Украине.

Также стипендиаты и стипендиатки могут получить менторство или поддержку для обучения, аренды пространства для деятельности. При этом нет ограничений по конкретным городам или регионам.

"В прошлом году произошел большой отток образованных, квалифицированных кадров. Часть этих людей смогла реализовать себя в тех странах, куда уехали. Часть же хочет продолжать работать дома. Первый круг Стипендии мы запустили через 6 месяцев после полномасштабного вторжения. Кто-то оказался в ситуации выбора - возвращаться или быть уволеным, особенно в государственном секторе", - говорит операционный менеджер ОО "Інша Освіта" Юлия Аленина.

Она отметила, что многие украинцы поняли, что жить за границей тяжело и дорого. А людям, которые планируют возвращаться, приходится делать это почти в никуда, поскольку все сильно изменилось.

"Стипендия дает участникам три месяца на то, чтобы вернуться, привыкнуть, адаптироваться к воздушным тревогам и отключению света. Этой программой мы пытаемся сделать пространство для восстановления профессиональной деятельности немного безопаснее", - добавила Юлия.

Представителям каких направлений будут платить стипендию

Стипендию дают тем, кто вернулся этим летом, или планирует вернуться осенью и работает в направлениях:

культуры и искусства

неформального образования

общественного активизма

экологии и охраны окружающей среды

независимых медиа

преодоление последствий войны в обществе

социальных инноваций и социального предпринимательства

защиты прав человека

Выплаты предусматривают финансовую поддержку в течение 3 месяцев в размере 18 000 грн. в месяц, дополнительное разовое финансирование 10 000 грн. на аренду рабочих пространств, менторство или обучение.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить аппликационную форму до 29 сентября 2023 года.

Vidnova Fellowship стала возможной благодаря совместному усилию "Іншої освіти", MitOst gGmbH и при поддержке фонда Robert Bosch Stiftung.