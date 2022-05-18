18 мая: что нельзя делать сегодня и главные приметы дня, у кого именины

18 мая 2022 года православные чтят память мученицы Ирины Македонской.
Что можно и нельзя делать, традиции, основные приметы - читайте далее в нашем материале.
Святая Ирина жила примерно во второй половине I столетия. Происходила из знатного рода. Ее отец был македосским князем Ликинием. В юности девушка уверовала во Христа и крестилась у ученика апостола Павла, Тимофея. Святая Ирина решила посвятить себя Богу и отказалась от замужества.
Затем девушка даже начала убеждать родителей принять христианство. Князь Ликиний сначала все слова дочери воспринимал спокойно, но потом сильно рассердился, когда она отказалась поклониться идолам. Тогда он взял ее и бросил под ноги диким коням.
Этот день было принято посвящать не только работам в огороде, но и рукоделию, домохозяйки шили своим мужьям рубахи, а незамужние девушки готовили свое приданное. Они вышивали на рушниках и сарафанах. И чем наряднее вышивка, тем скорей девица замуж выйдет.
Те, кто родился на свет 18 мая, обладают сдержанным нравом и стараются всегда быть выше обстоятельств. Им можно доверять нянчиться с детьми и разводить животных
Также 18 мая Ирины празднуют именины.
Как мы ранее писали, появился календарь праздников на июнь 2022 года.
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