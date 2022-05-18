18 травня: що не можна робити сьогодні і головні прикмети дня, у кого іменини

Свята Ірина жила приблизно в другій половині I століття. Походила зі знатного роду. Її батько був македоським князем Лікінієм. В юності дівчина увірувала в Христа і хрестилася в учня апостола Павла, Тимофія. Свята Ірина вирішила присвятити себе Богу і відмовилася від заміжжя.

Потім дівчина навіть почала переконувати батьків прийняти християнство. Князь Лікіній спочатку всі слова дочки сприймав спокійно, але потім сильно розсердився, коли вона відмовилася поклонитися ідолам. Тоді він узяв її і кинув під ноги диким коням.

Цей день було заведено присвячувати не тільки роботам в городі, а й рукоділлю, домогосподарки шили своїм чоловікам сорочки, а незаміжні дівчата готували своє придане. Вони вишивали на рушниках і сарафанах. І чим ошатніше вишивка, тим скоріше дівчина заміж вийде.

Ті, хто народився на світ 18 травня, володіють стриманою вдачею і намагаються завжди бути вище обставин. Їм можна довіряти няньчитися з дітьми і розводити тварин

Головні прикмети цього дня

Якщо 18 травня птахи раптом припинили щебетати - чекайте грози.

Розсада ввібрала багато води - покіс сухим буде.

18 травня негода, значить буде хороший урожай хліба.

Йде дощ з невеликими перервами, скоро погіршиться погода.

Що не можна робити в цей день

Не можна брехати або говорити не по справі.

Сьогодні не рекомендується стригти волосся. День є не дуже вдалим для стрижки. Перенесіть похід до перукаря на інший день.

В цей день всі Ірини святкують день ангела.