18-летняя блогерша Юля Верба показала дорогой гардероб, которому позавидуют топ-звезды (видео)

Девушка в своей гардеробной показала сумочки известных брендов. В частности, среди них маленькая сумочка из крокодила "Yves Saint Laurent", сумочка "Marc Jacobs", которая украшена шерстью. Также на полочках можно было увидеть и изделия брендов "Pinkl", "Dolce & Gabbana" и "Dior".

Верба говорит, что сейчас она носит только оригинальные сумочки.

"Копии когда-то носила. Но сейчас есть возможность покупать лучше. Я чувствую лучшее качество, поэтому и покупаю оригинальные. Сумочка твердая, пахучая. Сколько бы я их ни носила, они не портятся", - добавила она.

Юля Верба похвасталась своим гардеробом (скрин с видео)

Кроме того, звезда отметила, что многие вещи у нее остались на другой квартире.

Блогер также похвасталась двумя шляпами украинского дизайнера Руслана Багинского, цена каждого примерно 8 тысяч гривен.

На видео можно увидеть большую полочку с дорогой обувью.

Юля Верба похвасталась своим гардеробом (скрин с видео)

Самыми дорогими в гардеробе блогера оказалась сумочки "Dolce & Gabbana" и "Yves Saint Laurent", цена которых примерно 2 тысячи долларов.

Также знаменитость поделилась, что в месяц зарабатывает около 1,2 млн гривен. Юля рассказала, что из-за активности ее аудитории, рекламодатели обращаются к ее услугам по несколько раз.