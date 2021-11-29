ru ua
Пн, 29 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Известная украинская блогерша Саша Пустовит засветилась на фото со своим новым парнем

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 20:00
Известная украинская блогерша Саша Пустовит засветилась на фото со своим новым парнем Фото: Саша Пустовит (instagram.com/sashaabo)
Автор: Роман Мирончук

Саша Пустовит (Саша Бо) случайно засветилась на фото с новым парнем, которого скрывает. Известная украинская блогерша уже долго интригует публику романтичными фото со своим бойфрендом. Теперь подписчики раскрыли его личность.

Подробней об этом читайте в нашем материале ниже.

Новым возлюбленным Пустовит оказался стоматологом Платон Тарнавский, с которым она училась в одном университете.

Молодой человек опубликовал новое общее фото с Сашей Пустовит, а потом через резкий наплыв подписчиков закрыл свою страницу, но их совместное фото успело распространиться по сети.

Известная украинская блогерша Саша Пустовит засветилась на фото со своим новым парнем

Саша Пустовит с новым парнем (фото: Instagram)

Интересно, что, судя по снимку, пара посетила скандальную вечеринку львовского блогера Александра Залиско, который во Львове в День памяти жертв Голодомора, 27 ноября, устроил пышное празднование своего дня рождения.

На вечеринке была мощная дискотека, застолье, откровенные выступления шоу-балета и конкурсы.

Ведущим был Владимир Остапчук, а среди гостей также были замечены Богдан Шелудяк (Буше), Александр Волошин, Валерия Юрченко и Таня Самбурская.

О вечеринке в День памяти жертв Голодомора начали говорить все, и это переросло в скандал. Бренды решили разорвать контракты с участниками мероприятия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Саша Пустовит
LITE
Дочь Елены Кравец удивила кардинальной сменой имиджа: "очень идет"
Дочь Елены Кравец удивила кардинальной сменой имиджа: "очень идет"