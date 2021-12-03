18-річна блогерка Юля Верба показала дорогезний гардероб, якому позаздрять топ-зірки (видео)

Івано-франківська блогерка-мільйонниця Юлія Вербинець, відома більше як Verba, показала свою квартиру. Зокрема, 18-річна зірка показала свій гардероб та дорогий одяг.
Про це Верба розповіла в інтерв'ю "Ходят слухи".
Дівчина у своїй гардеробній показала сумочки відомих брендів. Зокрема, серед них маленька сумочка з крокодила "Yves Saint Laurent", сумочка "Marc Jacobs", яка оздоблена вовною. Також на поличках можна було побачити і вироби брендів "Pinkl", "Dolce & Gabbana" та "Dior".
Верба каже, що наразі вона носить лише оригінальні сумочки.
"Копії колись носила. Але зараз є можливість купувати краще. Я відчуваю кращу якість, тому і купую оригінальні. Сумочка тверда, пахуча. Скільки б я їх не носила, вони не псуються", - додала вона.
Окрім того, зірка зазначила, що багато речей у неї залишилось на іншій квартирі.
Блогерка також похизувалася двома капелюхами українського дизайнера Руслана Багінського, ціна кожного приблизно 8 тисяч гривень.
На відео можна побачити велику поличку із дорогим взуттям.
Юля Верба похизувалась своїм гардеробом (скрін з відео)
Найдорожчими у гардеробі блогерки виявилась сумочки "Dolce & Gabbana" та "Yves Saint Laurent", ціна яких приблизно 2 тисячі доларів.
Також знаменитість поділилась, що на місяць заробляє близько 1,2 млн гривень. Юля розповіла, що через активність її аудиторії, рекламодавці звертаються до її послуг по кілька разів.
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