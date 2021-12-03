18-річна блогерка Юля Верба показала дорогезний гардероб, якому позаздрять топ-зірки (видео)

Дівчина у своїй гардеробній показала сумочки відомих брендів. Зокрема, серед них маленька сумочка з крокодила "Yves Saint Laurent", сумочка "Marc Jacobs", яка оздоблена вовною. Також на поличках можна було побачити і вироби брендів "‎Pinkl", "Dolce & Gabbana" та "Dior".

Верба каже, що наразі вона носить лише оригінальні сумочки.

"Копії колись носила. Але зараз є можливість купувати краще. Я відчуваю кращу якість, тому і купую оригінальні. Сумочка тверда, пахуча. Скільки б я їх не носила, вони не псуються", - додала вона.

Юля Верба похизувалась своїм гардеробом (скрін з відео)

Окрім того, зірка зазначила, що багато речей у неї залишилось на іншій квартирі.

Блогерка також похизувалася двома капелюхами українського дизайнера Руслана Багінського, ціна кожного приблизно 8 тисяч гривень.

На відео можна побачити велику поличку із дорогим взуттям.

Юля Верба похизувалась своїм гардеробом (скрін з відео)

Найдорожчими у гардеробі блогерки виявилась сумочки "Dolce & Gabbana" та "Yves Saint Laurent", ціна яких приблизно 2 тисячі доларів.

Також знаменитість поділилась, що на місяць заробляє близько 1,2 млн гривень. Юля розповіла, що через активність її аудиторії, рекламодавці звертаються до її послуг по кілька разів.