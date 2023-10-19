До 170 000 гривень. Для мешканців Києва готують нові штрафи: за що перепаде таке покарання

Київ є досить багатим на історичні будівлі та архітектурні пам'ятки. Усі ці будинки здебільшого заселені. І попри дух минулої епохи новим мешканцям все ж хочеться додати трохи сучасних зручностей. Ними можуть стати кондиціонери, балкони чи інші елементи на фасадах. Департамент культурної спадщини КМДА вже почав за це штрафувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар очільниці Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марини Соловйової виданню Liga.net .

За що саме штрафують киян

Мешканців квартир в історичних будівлях штрафують лише за самовільне встановлення балконів, а також демонтаж чи заміну автентичних дверей і брам. Однак все ще не заборонено встановлювати металопластикові вікна.

За знищення пам'яток архітектури та зміну їхнього фасаду передбачена адміністративна відповідальність. При цьому у 2017 році Рада Європи ухвалила Нікосійську конвенцію, яка регулює кримінальну відповідальність за знищення пам'яток.

Проте досі цю конвенцію не ратифікували. Тому єдиний можливий наразі варіант покарання - це штрафи.

Суми штрафів за порушення

Наразі їхні розміри становлять

1 700 гривень для фізичної особи

від 17 000 до 170 000 гривень для юридичної особи

Для того, щоб визначити суму штрафу та виписати його, інспектори Департаменту виходять на місце, встановлюють факти порушення і видають припис. Якщо за певний період умови припису не виконують, тоді ухвалюють рішення про стягнення штрафу.

Проте зараз Департамент культурної спадщини КМДА працює над змінами до законодавства, де мають бути збільшені суми штрафів. Це пояснюється тим, що місту нанесена набагато більша шкода, ніж передбачає сума покарання.

Інша проблема полягає також у тому, що в Департаменті культурної спадщини всього три інспектори. Для великого міста це замало, тому потрібно працювати й над розширенням штату.

У Львові така практика вже звична

У давньому місті Лева вже певний час діють штрафи на встановлення надбудов чи заміну вікон в історичних будівлях. Покарання правопорушників є досить звичною справою для місцевих.

На додачу у Львові близько п'яти років діє програма співфінансування для відновлення історичних вікон і дверей у місті. Відповідно до неї мешканці можуть відреставрувати старі вікна та брами у своїх будинках, сплачуючи лише 30% коштів, решту - сплачує місто.

У Києві також планують запустити подібні ініціативи, однак потрібен час на дослідження та розробку ідей.