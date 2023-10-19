До 170 000 гривен. Для жителей Киева готовят новые штрафы: за что перепадет такое наказание

Киев достаточно богат историческими зданиями и архитектурными памятниками. Все эти дома в большинстве своем заселены. И, несмотря на дух прошлой эпохи, новым жителям все же хочется добавить немного современных удобств. Ими могут оказаться кондиционеры, балконы или другие элементы на фасадах. Департамент культурного наследия КГГА уже начал за это штрафовать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий главы Департамента охраны культурного наследия КГГА Марины Соловьевой изданию Liga.net .

За что именно штрафуют киевлян

Жителей квартир в исторических зданиях штрафуют только за самовольную установку балконов, а также демонтаж или замену аутентичных дверей и ворот. Однако все еще не запрещено устанавливать металлопластиковые окна.

За уничтожение памятников архитектуры и изменение их фасада предусмотрена административная ответственность. При этом в 2017 году Совет Европы принял Никосийскую конвенцию, регулирующую уголовную ответственность за уничтожение памятников.

Однако до сих пор эту конвенцию не ратифицировали. Поэтому единственно возможный вариант наказания - это штрафы.

Суммы штрафов за нарушение

Теперь их размеры составляют

1 700 гривен для физического лица

от 17 000 до 170 000 гривен для юридического лица

Чтобы определить сумму штрафа и выписать его, инспекторы Департамента выходят на место, устанавливают факты нарушения и выдают предписание. Если за определенный период условия предписания не выполняют, то принимают решение о взыскании штрафа.

Однако сейчас Департамент культурного наследия КГГА работает над изменениями в законодательство, где должны быть увеличены суммы штрафов. Это объясняется тем, что городу нанесен гораздо больший ущерб, чем предусматривает сумма наказания.

Другая проблема состоит также в том, что в Департаменте культурного наследия всего три инспектора. Для большого города это мало, поэтому нужно работать и над расширением штата.

Во Львове такая практика уже привычная

В древнем городе Льва уже определенное время действуют штрафы на установку надстроек или замену окон в исторических зданиях. Наказание правонарушителей является достаточно обычным делом для местных.

Вдобавок во Львове около пяти лет действует программа софинансирования для восстановления исторических окон и дверей в городе. Согласно ей, жители могут отреставрировать старые окна и ворота в своих домах, платя лишь 30% средств, остальные - платит город.

В Киеве также планируют запустить подобные инициативы, однако нужно время на исследование и разработку идей.