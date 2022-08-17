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Что нельзя делать 17 августа и кого сегодня поздравлять с днем ангела

Какой сегодня праздник и что нельзя делать (фото: Getty Images)
Автор: Styler

17 августа в Украине отмечают церковный праздник - православные чтят память святой Евдокии-римлянки.

Что можно делать, а что нет, чем день особенный и у кого именины - читайте в материале Styler.

Святая еще с рождения воспитывалась в христианской вере. Она была родом из Рима, из зажиточной и уважаемой семьи. Во время гонений на христиан персидским царем Сапором была схвачена со многими другими. В заточении вера ее не ослабевала, а наоборот, крепла с каждым днем.

Евдокия поддерживала узников, и благодаря ей многие не сломились и мужественно вынесли многочисленные пытки. Слава об ее проповедях дошла до самого царя. Придя в негодование, он приказал подвергнуть Евдокию особо жестоким пыткам, после чего казнить через отсечение головы.

Главной традицией дня был сбор малины. Такую работу доверяли даже детям. Чтобы успеть собрать как можно больше ягод, за ними отправлялись в лес с самого утра. После полудня снова шли собирать малину.

Хозяйки занимались приготовлением варенья, а вечером ягоды были украшением праздничного стола. Наши предки считали, что малина обладает лечебными свойствами. С ее помощью можно было избавиться от высокой температуры, именно поэтому ее хранили на протяжении всего года.

Главные приметы этого дня

  • Погода 17 августа прогнозировала, каким будет ноябрь.
  • Ежели день выдался парким и душным - это к затяжным мелким дождям.
  • По урожаю дикой малины в старину судили о будущем урожае хлеба.

Что нельзя делать 17 августа

  • Не берите деньги в долг.
  • Нельзя отказывать в помощи.
  • Нельзя продавать и покупать что-либо.
  • Нельзя ссориться и выяснять отношения с близкими.
  • Нельзя есть жирную пищу.

У кого сегодня именины

17 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Семен, Михаил, Максимилиан, Константин, Иван, Дмитрий, Денис, Андрей, Алексей, Ия, Ирина, Евдокия, Дарья, Арина.

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