Що не можна робити 17 серпня і кого сьогодні вітати з днем ангела

17 серпня в Україні відзначають церковне свято - православні вшановують пам'ять святої Євдокії-римлянки.
Що можна робити, а що ні, чим день особливий і у кого іменини - читайте у матеріалі Styler.
Свята ще з народження виховувалася в християнській вірі. Вона була родом з Риму, із заможної й шанованої сім'ї. Під час гонінь на християн перським царем Сапором була схоплена з багатьма іншими. В ув'язненні віра її не слабшала, а навпаки, міцніла з кожним днем.
Євдокія підтримувала в'язнів, і завдяки їй багато хто не зломився і мужньо виніс численні тортури. Слава про її проповідях дійшла до самого царя. Прийшовши в обурення, він наказав піддати Євдокію особливо жорстоким тортурам, після чого стратити через відсікання голови.
Головною традицією дня був збір малини. Таку роботу довіряли навіть дітям. Щоб встигнути зібрати якомога більше ягід, за ними відправлялися в ліс з самого ранку. Після полудня знову йшли збирати малину.
Господині займалися приготуванням варення, а ввечері ягоди були прикрасою святкового столу. Наші предки вважали, що малина має лікувальні властивості. З її допомогою можна було позбутися від високої температури, саме тому її зберігали протягом усього року.
17 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Ян, Семен, Михайло, Максиміліан, Костянтин, Іван, Дмитро, Денис, Андрій, Олексій, Ія, Ірина, Євдокія, Дарина, Аріна.
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