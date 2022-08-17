Що не можна робити 17 серпня і кого сьогодні вітати з днем ангела

Свята ще з народження виховувалася в християнській вірі. Вона була родом з Риму, із заможної й шанованої сім'ї. Під час гонінь на християн перським царем Сапором була схоплена з багатьма іншими. В ув'язненні віра її не слабшала, а навпаки, міцніла з кожним днем.

Євдокія підтримувала в'язнів, і завдяки їй багато хто не зломився і мужньо виніс численні тортури. Слава про її проповідях дійшла до самого царя. Прийшовши в обурення, він наказав піддати Євдокію особливо жорстоким тортурам, після чого стратити через відсікання голови.

Головною традицією дня був збір малини. Таку роботу довіряли навіть дітям. Щоб встигнути зібрати якомога більше ягід, за ними відправлялися в ліс з самого ранку. Після полудня знову йшли збирати малину.

Господині займалися приготуванням варення, а ввечері ягоди були прикрасою святкового столу. Наші предки вважали, що малина має лікувальні властивості. З її допомогою можна було позбутися від високої температури, саме тому її зберігали протягом усього року.

Головні прикмети цього дня

Погода 17 серпня прогнозувала, яким буде листопад.

Якщо день видався парким і задушливим - це до затяжних дрібних дощів.

За урожаєм дикої малини в старовину судили про майбутній урожай хліба.

Що не можна робити 17 серпня

Не беріть гроші в борг.

Не можна відмовляти в допомозі.

Не можна продавати і купувати що-небудь.

Не можна сваритися і з'ясовувати стосунки з близькими.

Не можна їсти жирну їжу.

У кого сьогодні іменини

17 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Ян, Семен, Михайло, Максиміліан, Костянтин, Іван, Дмитро, Денис, Андрій, Олексій, Ія, Ірина, Євдокія, Дарина, Аріна.