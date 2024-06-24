16 способів, які допоможуть зберегти прохолоду у квартирі під час спеки

Поради для збереження прохолоди в квартирі

Завісьте штори або жалюзі на вікнах, що виходять на сонячну сторону

Це допоможе значно зменшити кількість сонячного світла, яке проникає в кімнату, і, відповідно, знизити температуру.

Використовуйте плівку для тонування вікон

Її можна наклеїти на скло ззовні або зсередини, і вона допоможе відбити спекотні сонячні промені.

Засадіть вікна "кучерявими" рослинами

Заставте підвіконня рослинами (ілюстрація: Freepik)

Розставте на підвіконні "кучеряві" рослини (ампельні в'юнки та різноманітні кімнатні ліани). Їхнє листя створить природний навіс і допоможе охолодити повітря. До того ж рослини прикрасять кімнату.

Використовуйте вентилятори

Їх можна встановити біля вікон, щоб витягувати гаряче повітря з кімнати, або використовувати їх для циркуляції прохолодного повітря по кімнаті.

Створюйте протяг

Відкрийте вікна з одного боку квартири та двері з іншого, щоб створити потік повітря.

Відкривайте вікна вночі та вранці, коли повітря прохолодне

Відкривайте вікна тоді, коли немає спеки надворі (ілюстрація: Freepik)

Це допоможе вивести з квартири нагріте за день повітря, натомість наповнить оселю прохолодою

Приймайте прохолодний душ або ванну

Це не лише дозволить охолодитися та зволожити шкіру, а й допоможе зменшити дискомфорт від спеки.

Проте не варто використовувати холодну чи льодяну воду - різкий перепад температур може викликати в організму стрес, що може призвести до захворювань.

Вимикайте світло та електроприлади, коли вони не використовуються

Це зменшуватиме нагрівальну дію ламп, відповідно, запобігатиме надмірному нагріванню повітря.

Носіть легкий одяг з натуральних тканин

Такий одяг запобігає перегріванню, адже, на відміну від синтетики, забезпечує кращу циркуляцію повітря.

Готуйте їжу вранці або ввечері, коли не так жарко

Готуйте їжу, коли прохолодніше (ілюстрація: Freepik)

Жар від газової або електричної плити нагріває повітря, і так досить гаряче влітку. Тож краще обирати для готування їжі час, коли повітря природно прохолодне - вечір або ранок.

Використовуйте зволожувач повітря

Сухе повітря здається спекотнішим, ніж вологе. Тому використовуйте зволожувач повітря, щоб додати в кімнату вологи і зробити перебування в ній більш комфортним.

Поставте миски з водою біля батарей

Якщо батарея - наприклад, у ванній - все ще гаряча - це пришвидшить випаровування вологи і зробить повітря прохолодніше, як у випадку з використанням зволожувача.

В іншому разі розставлення мисок з водою біля батарей допоможе не зачепити посуд випадково.

Розвісьте мокрі рушники у кімнатах

Цей метод подібний до попереднього та дозволяє зробити повітря прохолоднішим завдяки випаровуванню вологи з тканини.

Водночас в порівнянні з мисками, рушники займають набагато менше місця.

Використовуйте бавовняну або лляну постільну білизну

Постільна білизна з цього матеріалу краще пропускає повітря, ніж синтетична. Можна також покласти в ліжко простирадло з сатину або шовку, які мають охолоджувальний ефект.

Заморозьте пляшки з водою

Використовуйте їх як саморобні льодовики. Їх можна покласти в ліжко, щоб охолодити його, або використовувати як холодний компрес.

Пийте багато води

Пийте багато води у спеку (ілюстрація: Freepik)

Це допоможе уникнути зневоднення, яке може трапитися через спеку.

Найкраще використовувати комбінацію декількох методів, щоб досягти найкращого результату.

Важливо! Якщо ви відчуваєте себе дуже дискомфортно через спеку, зверніться до лікаря, друзів чи родичів за допомогою.