16 способов, которые помогут сохранить прохладу в квартире во время жары

Лето в разгаре, а с ним и жара, которая может сделать пребывание дома (особенно - в квартире) некомфортным. Но выход всегда есть.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о нескольких простых способах, которые помогут вам сохранить прохладу дома даже без кондиционера, не тратя много денег.
Завесьте шторы или жалюзи на окнах, выходящих на солнечную сторону
Это поможет значительно снизить количество солнечного света, который проникает в комнату, и, соответственно, снизить температуру.
Используйте пленку для тонировки окон
Ее можно наклеить на стекло извне или изнутри, и она поможет отразить жаркие солнечные лучи.
Засадите окна "кудрявыми" растениями
Заставьте подоконники растениями (иллюстрация: Freepik)
Расставьте на подоконнике "кудрявые" растения (ампельные вьющиеся и разнообразные комнатные лианы). Их листья создадут естественный навес и помогут охладить воздух. К тому же растения украсят комнату.
Используйте вентиляторы
Их можно установить у окон, чтобы вытягивать горячий воздух из комнаты или использовать их для циркуляции прохладного воздуха по комнате.
Создайте сквозняк
Откройте окна с одной стороны квартиры и дверь с другой, чтобы создать поток воздуха.
Открывайте окна ночью и утром, когда воздух прохладный
Открывайте окна тогда, когда нет жары на улице (иллюстрация: Freepik)
Это поможет вывести из квартиры нагретый за день воздух, зато наполнит дом прохладой.
Принимайте прохладный душ или ванну
Это не только позволит охладиться и увлажнить кожу, но и поможет уменьшить дискомфорт от жары.
Однако не стоит использовать холодную или ледяную воду - резкий перепад температур может вызвать у организма стресс, что может привести к заболеваниям.
Выключайте свет и электроприборы, когда они не используются
Это будет уменьшать нагревательное действие ламп, соответственно, предотвращать чрезмерный нагрев воздуха.
Носите легкую одежду из натуральных тканей
Такая одежда предотвращает перегревание, ведь в отличие от синтетики обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха.
Готовьте еду утром или вечером, когда не так жарко
Готовьте еду, когда прохладнее (иллюстрация: Freepik)
Жар от газовой или электрической плиты нагревает воздух, и так достаточно горячий летом. Так что лучше выбирать для приготовления пищи время, когда воздух естественно прохладный - вечер или утро.
Используйте увлажнитель воздуха
Сухой воздух кажется более жарким, чем влажный. Поэтому используйте увлажнитель воздуха, чтобы добавить в комнату влаги и сделать нахождение в ней более комфортной.
Поставьте миски с водой у батарей
Если батарея - например, в ванной - все еще горячая - это ускорит испарение влаги и сделает воздух прохладнее, как в случае с использованием увлажнителя.
В противном случае расстановка мисок с водой у батарей поможет не задеть посуду случайно.
Развесьте мокрые полотенца в комнатах
Этот метод подобен предыдущему и позволяет сделать воздух более прохладны благодаря испарению влаги из ткани.
В то же время по сравнению с мисками полотенца занимают гораздо меньше места.
Используйте хлопковое или льняное постельное белье
Постельное белье из этого материала лучше пропускает воздух, чем синтетическое. Можно также положить в постель простыню из сатина или шелка, обладающих охлаждающим эффектом.
Заморозьте бутылки с водой
Используйте их как самодельные ледники. Их можно положить в кровать, чтобы охладить ее, или использовать как холодный компресс.
Пейте много воды
Пейте много воды в жару (иллюстрация: Freepik)
Это поможет избежать обезвоживания, которое может случиться из-за жары.
Лучше всего использовать комбинацию нескольких методов, чтобы достичь наилучшего результата.
Важно! Если вы чувствуете себя слишком дискомфортно из-за жары, обратитесь к врачу, друзьям или родственникам за помощью.
Кстати, раньше мы писали о том, как не простудиться под кондиционером.
Читайте также, какие приборы лучше не использовать в связи с отключением электроэнергии.
При написании материала использовались следующие источники: онлайн-ресурсы The Spruce и Martha Stewart, портал WikiHow.