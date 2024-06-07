Українцям назвали прилади, які краще взагалі не використовувати через ситуацію зі світлом

З огляду на важку ситуацію в енергосистемі, українців попросили не користуватися енергоємними приладами. Зокрема, йдеться про кондиціонери та бойлери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра енергетики України Миколи Колісника в ефірі національного телемарафону.

"Дійсно. Кондиціонери є одними з досить енергоємних приладів серед побутових. Зокрема як бойлери та інші", - сказав він.

За його словами, зрозуміло, що температура буде лише збільшуватися, застосування кондиціонерів також будуть збільшуватися.

"Ми закликаємо населення, побут, бізнес по можливості мінімізувати їх використання чи не використовувати взагалі. Знаходити інші варіанти провітрювання приміщень, які можуть бути не менш ефективними", - додав Колісник.

Ситуація зі світлом в Україні

Російські війська з кінця березня здійснили вже шість масованих атак з енергетики України. Під ударом знаходилися як звичайні енергооб'єкти, так і ТЕС та гідроелектростанції. На даний момент ситуація в енергосистемі залишається тяжкою.

У зв'язку з цим українців уже не вперше просять економити електроенергію та не включати кілька енерговитратних приладів одночасно. Раніше в YASNO навіть склали рейтинг приладів, які найбільше споживають електроенергію.