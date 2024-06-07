10 порад, які допоможуть не застудитися під кондиціонером вдома і в офісі

Чим спекотнішою стає погода, тим активніше використовуються засоби охолодження - вентилятори та кондиціонери. Проте нерідко, після сидіння під прохолодним повітрям кондиціонера, можна отримати застуду. Зазвичай це зумовлено стресом для організму від різкої зміни температур або ж бактеріями у фільтрі приладу.

Про те, як не застудитися від кондиціонера, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Правильно налаштуйте температуру

Різниця між температурою зовні та всередині приміщення не повинна бути значною - краще налаштувати кондиціонер на температуру на 5-6 градусів нижчу за температуру надворі, наприклад на 22-25 градусів.

Це допоможе уникнути стресу для організму через різкий перепад температур.

Поступово знижуйте температуру

Перш ніж вмикати кондиціонер на повну потужність, спочатку охолодіть приміщення на кілька градусів, а потім поступово знижуйте температуру до бажаного рівня.

Цей спосіб також допоможе уникнути застуди через різке переохолодження організму.

Залишайте двері напіввідчиненими

Хоча відомо, що для охолодження кімнати варто щільно зачинити двері та вікна, це може спричинити різницю температур навіть між приміщеннями.

А нещільно зачинені двері дозволять повітрю циркулювати і допоможуть уникнути надмірного охолодження однієї кімнати.

Вимикайте кондиціонер завчасно

Щоб не застудитися від кондиціонера, вимикайте прилад за 5-10 хвилин до виходу з офісу або квартири.

Тоді температура в приміщенні трохи підвищиться, відповідно, температурна різниця зменшиться - і після виходу з будівлі спека не спричинить сильний стрес для організму.

Не сидіть під потоком холодного повітря

Хоча в спеку виникає неймовірне бажання вчинити саме так, переконайтеся, що кондиціонер не жене повітря безпосередньо на вас. Якщо можливо, переналаштуйте напрямок повітряного потоку або пересядьте.

Підтримуйте рівень вологи в приміщенні

Висока вологість може сприяти розмноженню бактерій, однак більшість кондиціонерів мають функцію осушення повітря, що допоможе підтримувати нормальний рівень вологості.

Як не застудитися під кондиціонером (ілюстрація: Freepik)

Водночас надто сухе повітря може подразнювати слизову оболонку, тому слід подбати про зволожувачі повітря або ж використовувати гігрометр для контролю рівня вологи.

Пийте достатньо води

Окрім підтримання рівня вологи повітря, рекомендують не забувати про підтримання рівня рідини в організмі. Тоді зменшується ризик подразнення слизових, дискомфорту та можливої застуди.

Одягайтеся відповідно до температури

Якщо в приміщенні прохолодно, не варто сидіти в майці або легкій сорочці - вдягніть легкий светр або кофтину, щоб не змерзнути.

Проте підбір одягу відповідно до температури стосується не лише приміщення - якщо ви вдягнені занадто тепло для погоди, буде більше бажання опинитися в холодному - надто холодному - приміщенні.

Регулярно обслуговуйте кондиціонер

Забруднений фільтр приладу може стати джерелом бактерій і алергенів. Тож регулярне чищення або заміна елементу допоможе підтримувати якість повітря в приміщенні і запобігти хворобам.

Підтримуйте імунітет

Ризик захворіти зростає при слабкому імунітеті. Тому, аби запобігти застудам, необхідно мати збалансований раціон для отримання необхідних вітамінів з їжею, вживати достатньо рідини та мати регулярну фізичну активність - а також регулярно проходити медичне обстеження.