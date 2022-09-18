18 сентября: какой церковный праздник отмечаем, приметы, у кого день ангела

Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины.

По преданию, Елизавета первая предсказала своей двоюродной сестре Марии рождение Спасителя. Поэтому в народе день памяти родителей Иоанна Крестителя считался подходящим для предсказаний и ворожбы.

Девушки обычно гадали на суженого, пытаясь узнать свою судьбу. На Захария и Елизавету было также принято выгонять березовыми вениками кумоху, или лихорадку.

Главные приметы этого дня

До восхода солнца тучи красные – к ветру и дождю.

Луковицы овощей и цветов имеют тонкую кожуру – к мягкой зиме.

Пчелы осенью плотнее леток воском залепляют – на холодную зиму, оставляют его открытым – к теплой зиме.

Листья рябины пожелтели – зима будет ранней и холодной.

В лесу много рябины – осень будет дождливая, а мало – сухая.

Заволакивающие небо облака после продолжительной непогоды сходят будто пеленой – к сухой и ясной погоде.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя стирать, однако другие дела по хозяйству необходимо сделать идеально.

Запрещено 18 сентября ссориться и давать обещания сегодня не рекомендуется.

Нельзя в этот день признаваться в любви или предлагать избраннику какие-то перемены.

У кого день ангела в этот день

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Федор, Теодор, Максим, Захар, Ефим, Давид, Глеб, Афанасий, Алексей, Александр, Авдей, Раиса, Ираида и Елизавета.