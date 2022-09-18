18 сентября: какой церковный праздник отмечаем, приметы, у кого день ангела

18 сентября 2022 года православная церковь отмечает Захария и Елизавету.
Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины.
По преданию, Елизавета первая предсказала своей двоюродной сестре Марии рождение Спасителя. Поэтому в народе день памяти родителей Иоанна Крестителя считался подходящим для предсказаний и ворожбы.
Девушки обычно гадали на суженого, пытаясь узнать свою судьбу. На Захария и Елизавету было также принято выгонять березовыми вениками кумоху, или лихорадку.
Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Федор, Теодор, Максим, Захар, Ефим, Давид, Глеб, Афанасий, Алексей, Александр, Авдей, Раиса, Ираида и Елизавета.
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