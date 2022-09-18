18 вересня: яке церковне свято відзначаємо, прикмети, у кого день ангела

18 вересня 2022 року православна церква відзначає Захарія та Єлизавету.
Читайте у матеріалі Styler про всі традиції та заборони цього дня, а також у кого іменини.
За переказами, Єлизавета перша передбачила своїй двоюрідній сестрі Марії народження Спасителя. Тому в народі день пам'яті батьків Іоанна Хрестителя вважався придатним для передбачень та ворожіння.
Дівчата зазвичай ворожили на нареченого, намагаючись дізнатися про свою долю. На Захарію та Єлизавету було також заведено виганяти березовими віниками кумоху, або лихоманку.
Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Федір, Теодор, Максим, Захар, Юхим, Давид, Гліб, Опанас, Олексій, Олександр, Авдій, Раїса, Іраїда та Єлизавета.
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