18 вересня: яке церковне свято відзначаємо, прикмети, у кого день ангела

Читайте у матеріалі Styler про всі традиції та заборони цього дня, а також у кого іменини.

За переказами, Єлизавета перша передбачила своїй двоюрідній сестрі Марії народження Спасителя. Тому в народі день пам'яті батьків Іоанна Хрестителя вважався придатним для передбачень та ворожіння.

Дівчата зазвичай ворожили на нареченого, намагаючись дізнатися про свою долю. На Захарію та Єлизавету було також заведено виганяти березовими віниками кумоху, або лихоманку.

Головні прикмети цього дня

До сходу сонця хмари червоні – до вітру та дощу.

Цибулини овочів та квітів мають тонку шкірку – до м'якої зими.

Бджоли восени щільніше за літок воском заліплюють – на холодну зиму, залишають його відкритим – до теплої зими.

Листя горобини пожовтіло – зима буде ранньою та холодною.

У лісі багато горобини – осінь буде дощовою, а мало – сухою.

Хмари, що заворушують небо, після тривалої негоди сходять ніби пеленою – до сухої та ясної погоди.

Що не можна робити у цей день

Цього дня не можна прати, проте інші справи щодо господарства необхідно зробити ідеально.

Заборонено 18 вересня сваритися та давати обіцянки сьогодні не рекомендується.

Не можна цього дня освідчуватися чи пропонувати обранцеві якісь зміни.

Хто має ангела цього дня

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Федір, Теодор, Максим, Захар, Юхим, Давид, Гліб, Опанас, Олексій, Олександр, Авдій, Раїса, Іраїда та Єлизавета.