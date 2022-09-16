16 сентября: какой сегодня церковный праздник, приметы, у кого день ангела

Православная церковь 16 сентября чтит память мученицы Домны Никомидийской.
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Домна - это языческая жрица, которая уверовала в Христа и пострадала за свою веру в начале 4-го века. Также отмечается память мученицы Василисы Никомидийской, пострадавшей в возрасте 9 лет во время гонения при Диоклетиане.
Наши предки на Василису делали генеральную уборку в доме, сжигая все ненужное, чтобы холодное время года прошло благополучно и никто не заболел. Также старались убрать лен, пока не пришли обильные дожди и холода.
Если сегодня тепло – зима длинная будет.
Мешки из-под картошки надо промыть и просушить – тогда следующий год будет урожайным;
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