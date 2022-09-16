RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

16 вересня: який сьогодні церковне свято, прикмети, у кого день ангела

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Православна церква 16 вересня вшановує пам'ять мучениці Домни Нікомідійської.

Читайте в матеріалі Styler про всі традиції і заборони цього дня, а також у кого іменини.

Домна - це язичницька жриця, яка увірувала в Христа і постраждала за свою віру на початку 4-го століття. Також відзначається пам'ять мучениці Василини Нікомідійської, постраждалої у віці 9 років під час гоніння при Діоклетіані.

Наші предки на Василину робили генеральне прибирання в будинку, спалюючи все непотрібне, щоб холодну пору року пройшло благополучно і ніхто не захворів. Також намагалися прибрати льон, поки не прийшли рясні дощі та холоди.

Прикмети цього дня

  • Той, хто прибере з дому все сміття і спалить його, буде щасливий до наступної осені.
  • Якщо в день Домни Доброродної піде дощ, така ж погода буде ще сім днів.

  • Якщо сьогодні тепло - зима довга буде.

  • Мішки з-під картоплі треба промити і просушити - тоді наступний рік буде врожайним;

Що не можна робити сьогодні

  • Не можна лаятися, сваритися і кричати.
  • Не можна займатися важкою фізичною працею і садівництвом.
  • Не можна тримати вдома старі і поламані речі.
  • Не можна відмовляти в допомозі.
  • Не можна дивитися в дзеркало до світанку.

16 вересня іменини відзначають власники таких імен

  • Харитон, Пилип, Сергій, Роман, Петро, Микола, Михайло, Костянтин, Ілля, Іван, Юхим, Вольдемар, Володимир, Василь, Андрій, Олексій і Василиса.

Дивіться також, календар церковних свят на жовтень 2022.

До речі, настає ретроградний Меркурій, що він може з собою принести.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україніпраздники