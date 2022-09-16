16 вересня: який сьогодні церковне свято, прикмети, у кого день ангела

Православна церква 16 вересня вшановує пам'ять мучениці Домни Нікомідійської.
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Домна - це язичницька жриця, яка увірувала в Христа і постраждала за свою віру на початку 4-го століття. Також відзначається пам'ять мучениці Василини Нікомідійської, постраждалої у віці 9 років під час гоніння при Діоклетіані.
Наші предки на Василину робили генеральне прибирання в будинку, спалюючи все непотрібне, щоб холодну пору року пройшло благополучно і ніхто не захворів. Також намагалися прибрати льон, поки не прийшли рясні дощі та холоди.
Якщо сьогодні тепло - зима довга буде.
Мішки з-під картоплі треба промити і просушити - тоді наступний рік буде врожайним;
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