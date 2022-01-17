16 растений, которые можно посеять на рассаду уже сейчас

Декоративные растения высаживают рано, чтобы ускорить цветение

Петуния. Ее семена лучше всего сажать сразу в отдельные емкости, например торфяные таблетки.

Ее семена лучше всего сажать сразу в отдельные емкости, например торфяные таблетки. Лобелия. Ее также можно посадить и в торфяные таблетки (по сути нужен рыхлый, воздушный и некислый грунт).

Ее также можно посадить и в торфяные таблетки (по сути нужен рыхлый, воздушный и некислый грунт). Бегония. Предпочитает смесь листовой земли с песком и торфом. Во время прорастания семян рекомендуется накрывать емкости стеклом или пленкой.

Предпочитает смесь листовой земли с песком и торфом. Во время прорастания семян рекомендуется накрывать емкости стеклом или пленкой. Гвоздика Шабо. Семена этой гвоздики прорастают при температуре около 15 градусов тепла (или хотя бы 18-20 градусов).

Семена этой гвоздики прорастают при температуре около 15 градусов тепла (или хотя бы 18-20 градусов). Гелиотроп. Его семена рекомендуется помещать во влажную почву, состоящую из песка и торфа. Как и бегонию, его стоит накрывать до проращивания.

Его семена рекомендуется помещать во влажную почву, состоящую из песка и торфа. Как и бегонию, его стоит накрывать до проращивания. Эустома. Для посева эустомы на рассаду можно использовать готовый грунт из магазина, предназначенный для выращивания сенполий. Ей нужно искусственное досвечивание.

Для посева эустомы на рассаду можно использовать готовый грунт из магазина, предназначенный для выращивания сенполий. Ей нужно искусственное досвечивание. Турецкая гвоздика. Она так же относится к культурам, которые включены в список того, что посадить в январе на рассаду.

Она так же относится к культурам, которые включены в список того, что посадить в январе на рассаду. Примула садовая. Почва для выращивания примулы должна быть плодородной, легкой, с хорошими влаго- и воздухопроницаемостью. Можно использовать торфяные таблетки.

Почва для выращивания примулы должна быть плодородной, легкой, с хорошими влаго- и воздухопроницаемостью. Можно использовать торфяные таблетки. Луковичные (нарциссы, гиацинты, тюльпаны). Их раннюю выгонку делают часто к 8 марта. Из нарциссов, гиацинтов, тюльпанов и крокусов могут получиться очаровательные весенние букеты. Причем позже их можно пересадить на клумбу для дозревания луковиц.

Фото: Эустома (pixabay.com)

Конечно же овощи!

Болгарский перец (среднеспелые и поздние сорта). Их следует сначала протравить, а потом прорастить или хотя бы замочить. Общие емкости для рассады не должны быть выше 5 см. А после появления двух настоящих листьев пикировать перцы в уже более глубокие горшочки.

Томаты. С целью получения раннего урожая их можно сажать в январе на рассаду. Тогда к моменту пересадки в дачную теплицу на рассаде уже будут бутоны и цветки.

Баклажаны. Рассада баклажан также, как перцы с помидорами должны быть хорошо развитыми уже к маю.

Сельдерей. Его период вегетации достигает 160 дней. Вырастить его без рассады в условиях нашего климата не удастся.

Лук порей и чернушка. Про эту культуру придется вспомнить, если есть желание получить урожай репчатого за один год.

Белокочанная и цветная капуста. Речь идет о поздних сортах капусты. Ранние можно будет посеять несколько позже.

Обязательно посейте клубнику и землянику!

Особенно стоит посеять в январе ремонтантные сорта клубники и земляники (плодоносит несколько раз в году). При посеве в январе можно рассчитывать на то, что в июле-августе с нее удастся снять первый урожай.

Чтобы вырастить дома рассаду клубники, семена нужно замочить, а потом слегка просушить. Потом на подготовленную почву, которая состоит из смеси универсального грунта с песком в отношении 1 к 1, равномерно посыпать семена.

Тара для рассады не должна быть глубокой - максимальная высота стенок - 3 см. Первые недели развития рассады контейнер нужно накрыть стеклом или пленкой.

Емкость следует поставить максимально близко к радиатору отопления (для прорастания нужно 25 градусов тепла). Пять дней спустя большая часть семян должна прорасти. Через 14 дней появятся первые настоящие листья.

Этот период не требует дополнительного освещения. Достаточно поставить рассаду на подоконник. Днем стекло можно снимать, но на ночь снова класть.

Когда наступит март клубнику нужно пикировать - рассадить в отдельные контейнеры, высота которых будет не больше 5 см. В этот период наступает время, когда растениям требуется хорошее освещение.

В конце апреля культуру можно будет снова пересадить в более глубокие стаканчики. Особенно, если в мае ожидается прохладная погода. Пересаживают клубнику (землянику) на грядки в мае, и первое время на ночь накрывают пленкой.